 Как в Брюсселе 8 Марта поддерживали женщин в Беларуси и России | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 08.03.2021

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Европа

Как в Брюсселе 8 Марта поддерживали женщин в Беларуси и России

В Брюсселе 8 Марта прошли сразу несколько акций в поддержку женщин-активисток в Беларуси и России. О том, что в Брюсселе думают о "женском лице" протестов и ситуации в Беларуси, - в репортаже DW.

Акция Марш за свободу в Беларуси в Брюсселе, 8 марта 2021 года

Акция "Марш за свободу в Беларуси" в Брюсселе, 8 марта 2021 года

Праздник 8 Марта в Брюсселе в этом году оказался действительно международным. Дело не только в том, что на открытии пленарного заседания Европарламента выступили по видеосвязи вице-президент США Камала Харрис и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, но и в особом внимании, уделенном женщинам в Беларуси и России на нескольких акциях в Брюсселе.

"Марш за свободу в Беларуси" в Брюсселе

В обед на площади Люксембург перед Европарламентом собрались около 100 белорусских активистов, съехавшихся со всей Бельгии. Демонстрацию "Марш за свободу в Беларуси" провела организация белорусов в Европе ABELE. К ним присоединился и ряд евродепутатов: немец Михаэль Галер (Michael Gahler) от Европейской народной партии (ЕНП), социал-демократы поляк Роберт Бедронь и австрийка Эвелин Регнер, либералы Никола Бер (Nicola Beer) из Германии и Пятрас Ауштрявичюс из Литвы, немка Виола фон Крамон (Viola von Cramon) от "зеленых".

Активисты и парламентарии держали портреты женщин из Беларуси, признанных политзаключенными. Это и ставшая одним из символов протестов в Беларуси Мария Колесникова, и 22-летняя минчанка Мария Сафонова, арестованная за надпись "Жыве Беларусь", и 18-летняя Виталия Бондаренко, обвиняемая в "участии в массовых беспорядках", и программный директор Пресс-клуба Алла Шарко, которой инкриминируют "уклонение от уплаты налогов" в особо крупном размере. Всего в списке политзаключенных белорусского правозащитного центра "Весна" 269 человек, из них 38 - женщины. Кроме того, против женщин возбуждено 141 уголовное дело по политическим мотивам.

"Женщины являются символами и лидерами протеста в Беларуси. Женская сила воли, красота и доброта воодушевляют людей бороться за свои права. Мы хотели проявить солидарность с теми женщинами, которые, в том числе, находятся сейчас в тюрьме. Их судьбы для нас очень важны. Мы должны следить за ними очень пристально и сделать все, чтобы их выпустили, - заявила DW представитель ABELE Дарья Мустафаева. - В Международный женский день мы должны помнить, что права человека и права женщин должны соблюдаться везде".

"Революция в Беларуси - женская революция"

Вице-спикер Европарламента Никола Бер выразила поддержку "каждой женщине, выступающей против  диктатуры, будь то в личных отношениях или в отношениях с  незаконно избранными властями, как в Беларуси". Евродепутат подчеркнула, что не создает из женщин образ жертвы, но "это факт, это статистика, что женщины подвержены риску стать жертвой сексуального насилия и ненадлежащего обращения".

Она призвала других депутатов брать под опеку политзаключенных из Беларуси. Сама Бер взяла под опеку Анну Сунгурову. 9 марта она намерена отослать прокурору, ведущему дело минчанки, письмо с требованием немедленно освободить "незаконно задержанную" Сунгурову.

Роберт Бедронь из Польши возглавляет делегацию Европарламента по отношениям с Беларусью

Роберт Бедронь

К демонстрации присоединились и польские активистки, выступающие против ужесточения законодательства об абортах в стране. Поляк Роберт Бедронь, возглавляющий делегацию Европарламента по отношениям с Беларусью, выкрасил к 8 марта свои волосы в красный цвет в знак солидарности с протестами в обеих странах. "Революция в Беларуси - женская революция. Продемократическая революция в Польше - женская революция. Вы измените мир!", - заявил он.

Постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс высказал пожелание, что Бедроню не придется красить волосы на 8 марта в следующие годы. "Я надеюсь, что следующая весна будет другой, и мы будем праздновать в Минске в совершенно другой ситуации", - отметил Ауштрявичюс. "В тюрьмах в Беларуси содержат много женщин, и молодых, и постарше, которые не сделали ничего, а только использовали свое право на иную точку зрения", - добавил он.

Приблизительно в то же время в постоянном представительстве Польши в Беларуси обсудили преследование журналистов в Беларуси. Речь шла прежде всего о сотрудницах польского телеканала "Белсат" Катерине Бахваловой и Дарье Чульцовой, осужденных недавно на два года лишения свободы.

Российские и белорусские активистки в Европарламенте

Уже под вечер несколько евродепутатов провели виртуальное обсуждение в рамках сообщества премии Сахарова. На него пригласили Татьяну Хомич, сестру прошлогоднего лауреата Марии Колесниковой, и Стефанию Кулаеву из "Мемориала", награжденного премией в 2009 году. Приняла в нем участие и Анастасия Шевченко, первая в России получившая срок за участие в деятельности "нежелательной организации".

Вице-спикера Европарламента Хейди Хауталу из Финляндии интересовало, возможно ли общение с Колесниковой. Хомич рассказала, что это возможно только через адвоката. "Это уже пятый ее защитник", - отметил она и напомнила, что Людмила Казак в феврале стала очередным адвокатом Колесниковой, у которого забрали лицензию. Иногда Татьяна Хомич получает письма от своей сестры, но с задержкой в две недели. "Наш отец, живущий в Беларуси, старается встретиться с ней, но ему отказывают все время, все эти шесть месяцев его не пускают к Марии", - добавила сестра Марии Колесниковой.

Она попросила писать письма политзаключенным и поддерживать их семьи, например, купить подарок их детям на день рождения. "Даже одно письмо, полученное политзаключенным утром, сделает его счастливым на весь день. Это цитата одного из политзаключенных, друга Марии", - отметила Хомич.

российская активистка Анастасия Шевченко

Анастасия Шевченко

Анастасия Шевченко рассказала о двух годах, проведенных под домашним арестом: "Я не могла выходить на улицу месяцы. Я не могла позвонить доктору, когда мои дети или моя мать болели. Я не могла развеять прах моей дочери. А в моей спальне была установлена камера, следящая за мной и моей семьей задолго до моего ареста". Шевченко упомянула преследования многих других активисток, например Любови Соболь, Киры Ярмыш, Юлии Цветковой. "Я спрашиваю себя постоянно: почему российские власти, судьи, прокуроры, следователи настолько бесчеловечные и жестокие. Я думаю, что, заставляя людей страдать, они показывают свою власть", - считает Шевченко.

На этом обсуждении евродепутаты выступали мало. Но представитель "зеленых" из Германии Сергей Лагодинский отметил: "Почему мы подчеркиваем нашу солидарность 8 марта? Не потому, что мы считаем женщин слабее, и что они нуждаются в большей поддержке. Но я думаю, что наши структуры и то, как мы думаем, делают женщин более уязвимыми".

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  • Выставка о Беларуси в музее MO в Вильнюсе

    Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток

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    Автор: Кристине Ленен, Янина Мороз


 

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