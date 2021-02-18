 Анастасия Шевченко: ″Это издевательство сделало меня более узнаваемой и закалило″ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 19.02.2021

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Россия

Анастасия Шевченко: "Это издевательство сделало меня более узнаваемой и закалило"

Как чувствует себя человек после двух лет домашнего ареста? Спустя сутки после приговора суда в Ростове-на-Дону активистка "Открытой России" Анастасия Шевченко дала интервью DW.

Анастасия Шевченко в заде суда, 18 февраля 2021 года

Анастасия Шевченко в заде суда, 18 февраля 2021 года

Что испытывает и думает человек, просидевший больше двух лет под домашним арестом? 18 февраля суд Октябрьского района Ростова-на-Дону осудил активистку "Открытой России" ("Открытки") Анастасию Шевченко за участие в деятельности организации, признанной нежелательной на территории РФ, на четыре года лишения свободы условно. "Очень суровое наказание за дебаты и семинар", - сказала сама Шевченко в интервью DW. Мы спросили ее о том, как преследования изменили ее, а также о том, как изменилась страна, которую она не видела два года.

DW: Вам не давали сказать ничего публично, не разрешали общаться. Что первое вам теперь хотелось бы сказать публично?

Анастасия Шевченко: Дело в том, что мне и сейчас особо нельзя говорить публично. Потому что этот приговор, с которым я абсолютно не согласна, оставляет меня несвободной, заложником этой системы. Фактически запрещены - я не видела пока сам текст приговора, но насколько я смогла услышать - какое-либо появление в политике: проходить мимо митингов, участвовать в массовых собраниях и мероприятиях. И по высказываниям политическим там тоже что-то было. Надо с текстом приговора ознакомиться. Адвокаты меня просили быть крайне осторожной и, если я начинаю вести свой блог, рассказывать только о том, как я делаю макияж или качаю попу, извините.

Анастасия Шевченко с адвокатами на оглашении приговора в Ростове-на-Дону, 18 февраля 2021 года

Анастасия Шевченко с адвокатами на оглашении приговора в Ростове-на-Дону, 18 февраля 2021 года

Высказаться очень хочется, конечно. Но кое-какая возможность все же у меня была - я все время писала книгу и фактически закончила ее в день приговора, до того, как меня увезли в суд. И там я высказывалась и о политической ситуации в стране, и о своем домашнем аресте, о том, как ко мне относились следователи, инспекторы, судьи. Теперь только не знаю, как ее выпустить.

- Расскажите о книге: вы для какого-то издательства писали ее или просто потому, что хотели ее написать?

- Нет, не для издательства. Буду искать его. Когда тебя запирают - больше года мне нельзя было выходить на улицу и с кем-то общаться - получается жуткий дефицит. Ты в принципе теряешь все социальные связи, нет друзей рядом, по интернету ты тоже ни с кем говорить не можешь. Круг общения замыкается: семья, адвокат и следователь. Была потребность: хочется что-то написать в соцсетях, выложить фотографию - а некуда. И я начала писать - сначала для себя. И первые страницы когда перечитывала, видела: нет, так книгу не пишут. Но потом поняла, что мой опыт такой печальный, он может кому-то пригодиться. Сейчас все больше людей под домашним арестом и вообще под арестом за политические взгляды. В общем, это мой дневник, где я разговариваю с читателем, рассказываю, что со мной происходило.

- А что с приговором - выбудете его обжаловать? Что говорят ваши адвокаты?

- Мы с адвокатами хотим его увидеть. Мы не расслышали половину из того, что было сказано. Судья говорила очень быстро и тихо, в маске - она читала шесть часов. Обжаловать можем не только мы, но и прокуратура. Они тоже могут быть недовольны этим сроком. Нельзя быть счастливой от того, что тебя приговорили к четырем годам условно, плюс испытательный срок, плюс наложили ряд ограничений. Я еще сейчас под подпиской о невыезде. Это прибавляется к более чем двум годам домашнего ареста. Фактически шесть с чем-то лет, плюс я еще в изоляторе была…

- И четыре года ограничений, то есть суммарно десять лет вы будете ограничены в правах?

Копия решения о том, чтобы вести видеонаблюдение за Анастасией Шевченко

Копия решения о том, чтобы вести видеонаблюдение за Анастасией Шевченко

- Нет, четыре года условно и четыре - испытательного срока идут вместе. Плюс еще более полугода до этого они следили за мной. Не только дома у меня камера установлена была, но и на улице - везде, где можно было. Какое-то очень суровое наказание за дебаты и семинар.

- В условиях наложенных на вас ограничений - какие у вас планы на будущее?

- Пока у меня план пойти в кино и в торговый центр с детьми (смеется), потому что они рады, что наконец с мамой можно куда-то ходить. Я ищу работу, с утра просматривала вакансии. Надо посмотреть приговор: запрещена ли мне какая-то трудовая деятельность.

Но тем не менее цели такие: работать и оставаться активной в общественной жизни и города, и региона, и страны. Потому что столько людей меня поддержали и столько писали письма. Сейчас я зашла в "Фейсбук", и это так трогательно - два года я туда не заходила - люди все это время писали мне сообщения, поздравляли с днем рождения, с праздниками, хотя знали, что я не отвечу. И вот я пишу им, а они в ответ: "Как здорово, что ты можешь ответить". Я как-то должна оправдать ту поддержку и любовь, которую люди отдавали. Поэтому я ищу себя. Меня же явно устраняют из поля политики. Буду искать себе другое поле.

- А вы понимаете, почемуэто коснулосьименно вас?

- Я думаю, что они увидели с моей стороны конкуренцию. Но, если честно, я этого не понимаю, потому что вот это все издевательство сделало меня только более узнаваемой и сильнее морально, закалило.

- И семью тоже?

- Да уж, дети - я не знаю, как они вчерашний день пережили. Это было очень тяжело. Странная в целом борьба - я не переоцениваю своих преследователей, мне кажется, там не было особо умных планов. Действовали интуитивно и хотели уничтожить, а получилось как обычно. 

- А про новую социальную сеть Clubhouse, где можно разговаривать, вы уже слышали?

- Я слышала, но проблема в том, что я катастрофически в цифровом плане отстаю от жизни. Мне сейчас все дочь показывает. У меня странные ощущения: когда кто-то звонит, я беру трубку и оглядываюсь в страхе - вдруг кто-то увидит, что я разговариваю по телефону. Я отвыкла, у меня телефона просто нет. Сегодня займусь покупкой телефона. Мне рассказывали и про TikTok, который появился, пока я не могла пользоваться интернетом. В общем, надо все осваивать. Я обязательно, с удовольствием - у меня жажда по общению.

- Два года вы следили за тем, что происходит. Как, по вашим ощущениям, за эти два года изменилсямир, изменилась Россия, как жизнь изменилась вокруг? Что-то, на что другие могли не обратить внимания, потому что находятся в этом каждый день...

- Домашний арест, если честно, такая мера пресечения, которая дает тебе возможность сконцентрироваться на чем-то важном. Я не распылялась на обсуждения и споры в соцсетях. Каждое событие рассматривала, анализировала. Если тот день, когда к нашей семье пришли с обыском, был чем-то важным в масштабах города и даже в масштабах страны, то сейчас обыск для России, спустя два года - это вообще не событие. Что-то рядовое. В новостях можно прочесть целые списки: к этим, к этим и к этим пришли с утра с обыском. Многие активисты сидят, у многих условные сроки. Вот мы вчера с Юлией Галяминой (муниципальный депутат в Москве. - Ред..) встречались и вместе фотографировались, и я ее спросила: "У вас сколько?" Она говорит: "Два". Мы обе условно осужденные и обе - ни за что.

Юлия Галямина держит копию Конституции РФ на протестной акции. Фото из архива 19 января 2020 года

Юлия Галямина (в центре) на протестной акции, 19 января 2020 года

Жутким для меня событием было внесение поправок в конституцию. Меня останавливали люди на улице, когда разрешили гулять и спрашивали: "Вы пойдете голосовать?". Я говорила, что пойду. "Против? - Да, конечно, против". Под шумок протащили эти изменения. Не знаю, была ли массовая реакция - мне кажется, что не было. Вообще много произошло, и я с пессимизмом смотрю на предстоящие выборы в Госдуму. Перекрыты все ходы, боюсь, что мы выберем сплошную "Единую Россию", как обычно.

- А что думаете об Алексее Навальном?  

- Я, если честно, отдельно переживаю за Олега Навального, которого постоянно таскают за брата, и уже второе уголовное дело у него. Его только освободили, когда арестовали меня. Хотелось с ним встретиться, мы переписывались раньше. И вот он снова сидит. Алексей Навальный - ну это геройское поведение: выжить после тяжелейшего отравления, вернуться, сесть в тюрьму… Тут только поддерживать остается его, его жену и семью.

- Как вас встречали ваши друзья, знакомые и соседи после приговора?    

- Я пока не встречалась со многими. Я поздно вернулась из суда, мне поздно сняли браслет. Мне кажется, начальник ФСИН радовался тому, что мне его сняли, больше, чем я. Постепенно с друзьями буду встречаться. Поддерживали те, от кого не ожидали. Даже стоматолог моей дочери во время суда писал, чтобы она маме передавала привет. Родственники молились и заказывали службы - в ход пошли все способы, чтобы только выцарапать меня. Появилось очень много новых друзей, хочу сказать, таких кайфовых, среди молодежи ростовской. И я смотрела, кто в суд пришел - много незнакомых для меня людей, хочется со всеми встретиться и поблагодарить.

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