 Женcкие протесты в Беларуси на фотографиях | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.02.2021

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Культура и стиль жизни

Женcкие протесты в Беларуси на фотографиях

Женщины стали символом протестов в Беларуси против репрессий. Выставка в Вильнюсе представляет женский взгляд на них.

  • Женщины на мирных протестах в Беларуси. Фотография Ирины Араховской

    Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток

    Мейкап и цветы против ОМОНа

    Женщины помогли снизить градус насилия со стороны силовиков в первые дни после выборов 2020 года в Беларуси. В Музее современного искусства MO Museum в Вильнюсе проходит выставка "Будущее Беларуси, которое создают женщины". Она отражает взгляд пяти белорусских фотожурналисток на женские протесты. На снимке Ирины Араховской Надя, до этого задержанная на 10 суток, смело смотрит в глаза омоновцу.

  • Женские протесты в Беларуси. Снимок Надежды Бужан

    Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток

    Подчеркнутая женсвенность

    Слева на снимке Надежды Бужан стоит 24-летняя Анна в свадебном платье своей мамы. Этому платью 26 лет - столько, сколько Лукашенко находится у власти. Протесты в Беларуси называют женской революцией еще и потому, что брутальности силовиков белорусы противопоставили мирные, креативные способы выражения своего несогласия.

  • Задержания на Блестящем марше. Фото Ирины Араховской

    Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток

    Задержания на "Блестящем марше"

    19 сентября 2020 года. В объектив камеры Ирины Араховской попало задержание одной из участниц "Блестящего марша" в Минске. По данным правозащитников, в тот день на женской акции протеста было задержано свыше 300 человек.

  • Снимок Виолетты Савчиц

    Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток

    И студентки, и пенсионерки

    Несмотря на задержания и другие репрессии, на уличных акциях протеста можно было увидеть женщин различных возрастов - от студенток до пенсионерок. Самая известная пожилая участница и самая бесстрашная - 74-летняя Нина Багинская в одежде исторической национальной расцветки. Снимок Виолетты Савчиц сделан в августе у Комаровского рынка в Минске, куда женщины вышли с цветами против насилия.

  • Фото Ольги Шукайло

    Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток

    Солидарность с теми, кого заставляют молчать

    Музей в Вильнюсе организовал выставку в знак поддержки белорусов на их нелегком пути к свободе. Мэр города Ремигиюс Шимашюс подчеркнул, что Вильнюс стал убежищем для белорусских соседей. Литва открыла гуманитарный коридор для пострадавших от репрессий. Туда вынуждена была уехать и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

  • Снимок Ольги Шукайло

    Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток

    Личная борьба за свободу

    По случаю открытия экспозиции Светлана Тихановская подчеркнула, что эта выставка для белорусских женщин, которые стояли на передовой протестов. "Мы все действовали с одной целью - восстановить свободу в Беларуси. Для многих эта борьба стала личной", - заявила политик. На фото Ольги Шукайло - акция протеста в центре Минска.

  • Музей МО в Вильнюсе

    Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток

    Широкая огласка

    Несмотря на локдаун и закрытые музеи, в Вильнюсе нашли способ сделать фотографии с женских протестов в Беларуси доступными для всех. Снимки белорусских фотожурналисток показывают не в выставочном зале, а проецируют на стену музея МО в центре города.

  • ВыставкаThe Future of Belarus, Fueled by Women в музее MO Museum в Вильнюсе

    Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток

    Поцелуй за демократию

    Женщины стали символом протестов в Беларуси, подчеркивают в музее современного искусства MO. Они мужественно выступают против патриархального режима и его репрессий. Представленные на выставке работы - аутентичная хроника. Посмотреть ее можно и онлайн, совершив виртуальную экскурсию на сайте mo.lt

  • Выставка о Беларуси в музее MO в Вильнюсе

    Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток

    Опасная работа

    Выставка в Вильнюсе будет работать до 4 марта. Помимо снимков на ней представлены и видео, которые рассказывают о работе журналистов на уличных акциях протеста. Работе, за которую в Беларуси грозит преследование со стороны властей, как это показал случай Катерины Андреевой и Дарьи Чулцовой. Журналисткам Белсата дали два года колонии.

    Автор: Кристине Ленен, Янина Мороз


  • Женщины на мирных протестах в Беларуси. Фотография Ирины Араховской

    Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток

    Мейкап и цветы против ОМОНа

    Женщины помогли снизить градус насилия со стороны силовиков в первые дни после выборов 2020 года в Беларуси. В Музее современного искусства MO Museum в Вильнюсе проходит выставка "Будущее Беларуси, которое создают женщины". Она отражает взгляд пяти белорусских фотожурналисток на женские протесты. На снимке Ирины Араховской Надя, до этого задержанная на 10 суток, смело смотрит в глаза омоновцу.

  • Женские протесты в Беларуси. Снимок Надежды Бужан

    Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток

    Подчеркнутая женсвенность

    Слева на снимке Надежды Бужан стоит 24-летняя Анна в свадебном платье своей мамы. Этому платью 26 лет - столько, сколько Лукашенко находится у власти. Протесты в Беларуси называют женской революцией еще и потому, что брутальности силовиков белорусы противопоставили мирные, креативные способы выражения своего несогласия.

  • Задержания на Блестящем марше. Фото Ирины Араховской

    Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток

    Задержания на "Блестящем марше"

    19 сентября 2020 года. В объектив камеры Ирины Араховской попало задержание одной из участниц "Блестящего марша" в Минске. По данным правозащитников, в тот день на женской акции протеста было задержано свыше 300 человек.

  • Снимок Виолетты Савчиц

    Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток

    И студентки, и пенсионерки

    Несмотря на задержания и другие репрессии, на уличных акциях протеста можно было увидеть женщин различных возрастов - от студенток до пенсионерок. Самая известная пожилая участница и самая бесстрашная - 74-летняя Нина Багинская в одежде исторической национальной расцветки. Снимок Виолетты Савчиц сделан в августе у Комаровского рынка в Минске, куда женщины вышли с цветами против насилия.

  • Фото Ольги Шукайло

    Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток

    Солидарность с теми, кого заставляют молчать

    Музей в Вильнюсе организовал выставку в знак поддержки белорусов на их нелегком пути к свободе. Мэр города Ремигиюс Шимашюс подчеркнул, что Вильнюс стал убежищем для белорусских соседей. Литва открыла гуманитарный коридор для пострадавших от репрессий. Туда вынуждена была уехать и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

  • Снимок Ольги Шукайло

    Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток

    Личная борьба за свободу

    По случаю открытия экспозиции Светлана Тихановская подчеркнула, что эта выставка для белорусских женщин, которые стояли на передовой протестов. "Мы все действовали с одной целью - восстановить свободу в Беларуси. Для многих эта борьба стала личной", - заявила политик. На фото Ольги Шукайло - акция протеста в центре Минска.

  • Музей МО в Вильнюсе

    Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток

    Широкая огласка

    Несмотря на локдаун и закрытые музеи, в Вильнюсе нашли способ сделать фотографии с женских протестов в Беларуси доступными для всех. Снимки белорусских фотожурналисток показывают не в выставочном зале, а проецируют на стену музея МО в центре города.

  • ВыставкаThe Future of Belarus, Fueled by Women в музее MO Museum в Вильнюсе

    Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток

    Поцелуй за демократию

    Женщины стали символом протестов в Беларуси, подчеркивают в музее современного искусства MO. Они мужественно выступают против патриархального режима и его репрессий. Представленные на выставке работы - аутентичная хроника. Посмотреть ее можно и онлайн, совершив виртуальную экскурсию на сайте mo.lt

  • Выставка о Беларуси в музее MO в Вильнюсе

    Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток

    Опасная работа

    Выставка в Вильнюсе будет работать до 4 марта. Помимо снимков на ней представлены и видео, которые рассказывают о работе журналистов на уличных акциях протеста. Работе, за которую в Беларуси грозит преследование со стороны властей, как это показал случай Катерины Андреевой и Дарьи Чулцовой. Журналисткам Белсата дали два года колонии.

    Автор: Кристине Ленен, Янина Мороз


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Ссылки в интернете

Сайт музея MO в Вильнюсе

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