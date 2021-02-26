Женcкие протесты в Беларуси на фотографиях

Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток

Опасная работа

Выставка в Вильнюсе будет работать до 4 марта. Помимо снимков на ней представлены и видео, которые рассказывают о работе журналистов на уличных акциях протеста. Работе, за которую в Беларуси грозит преследование со стороны властей, как это показал случай Катерины Андреевой и Дарьи Чулцовой. Журналисткам Белсата дали два года колонии.

Автор: Кристине Ленен, Янина Мороз