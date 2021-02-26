Женcкие протесты в Беларуси на фотографиях

Женщины стали символом протестов в Беларуси против репрессий. Выставка в Вильнюсе представляет женский взгляд на них.
Женщины оказались в авангарде борьбы с режимом Лукашенко случайно. Он не считает их серьезной политической силой. Именно сексизм у многих вызвал протест, уверена Татьяна Фельгенгауэр.
В Германии вышел сборник о белорусских протестах и женской роли в них. Авторы вошедших в него эссе рассуждают о "слабой женщине" Беларуси, моральной чуткости и прокрустовом ложе Лукашенко.
В Могилеве всю рабочую неделю силовики занимаются женщинами: вызывают их в РОВД, составляют протоколы, угрожают арестом. Почему в первых рядах протестующих в регионах Беларуси оказались женщины - у DW.
Суд в Минске признал виновными двух журналисток польского телеканала “Белсат".
Колонна протестующих с бело-красно-белыми флагами и зонтами проследовала по проспекту Независимости. Сообщается об 11 задержанных участницах шествия и трех журналистах.