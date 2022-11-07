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Катар - страна-хозяйка чемпионата мира по футболу 2022 годаФото: Jewel Samad/AFP/Getty Images
ФутболГермания

Катар обвинил Германию в "двойных стандартах"

Жан Рофе
32 мин. назад

Руководство Катара выразило возмущение критикой со стороны правительства ФРГ перед стартом ЧМ-2022. В интервью FAZ глава МИД эмирата заявил, что к футболу применяются другие критерии, чем к энергетической политике.

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Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани обвинил Берлин в "двойных стандартах" в связи с критикой предоставления стране права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. С одной стороны, "правительственные политики дезинформируют население Германии", заявил он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), опубликованном в воскресенье, 6 ноября. С другой стороны, по словам министра, у правительства ФРГ нет проблем с Катаром, когда речь идет об энергетическом партнерстве или о спасении немецких граждан из Афганистана.

"Когда мы хотим провести чемпионат мира по футболу, насладиться этим моментом и отпраздновать вместе с командой Германии, тогда вдруг применяются другие стандарты", - сказал Аль Тани. Он отметил, что Катар всегда был открыт для конструктивной критики. Но когда правительство, которое "якобы сотрудничает с нами" и в курсе всех событий и реформ, делает заявления, основанные на дезинформации и создающие ложную картину, "мы не можем мириться с этим", заявил глава МИД.

Высказывания главы МВД ФРГ о ЧМ-2022

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в Дохе
Нэнси Фезер в ДохеФото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Недовольство Дохи вызвали заявления министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) о справедливости решения Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) провести ЧМ-2022 в этом арабском государстве. "Мы, как правительство Германии, считаем предоставление такого права (на проведение в стране крупных спортивных соревнований. - Ред.) исключительно трудным вопросом", - сказала министр в эфире общественно-правового телеканала ARD 27 октября.

Отвечая на уточняющий вопрос модератора о проведении ЧМ-2022 именно в Катаре, Фезер указала: "Существует критерии, которых нужно придерживаться, и было бы лучше, если бы право (проводить крупные спортивные соревнования. - Ред.) таким государствам не предоставляли".

Фезер также потребовала от правительства Катара гарантий безопасности для ЛГБТ-сообщества. По словам Аль Тани, на самом высоком уровне неоднократно повторялось, "что всем будут рады и никто не будет подвергаться дискриминации". У правоохранительных органов есть четкие инструкции вмешиваться только в том случае, "если безопасность болельщика будет поставлена под угрозу из-за насилия", отметил он.

Реакция Катара на критику Нэнси Фезер

28 октября МИД Катара вызвал посла Германии в стране Клаудиуса Фишбаха (Claudius Fischbach), чтобы, как написали немецкие СМИ, вручить ноту протеста в связи с приведенными выше высказываниями Нэнси Фезер. Катар выразил "разочарование" заявлением немецкого министра и заявил о "полном неприятии" ее позиции.

Между тем Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (Cooperation Council for the Arab States of the Gulf), в который наряду с Катаром входят также Бахрейн, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия и ОАЭ, сделал заявление, в котором отверг критику со стороны Фезер и предостерег Берлин от вмешательства во внутренние дела стран региона.

По итогам двухдневного визита в Катар, завершившегося 1 ноября, Фезер заявила, что премьер-министр Катара предоставил ей гарантии безопасности болельщиков на ЧМ, который начинается 20 ноября.

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