Катар обвинил Германию в "двойных стандартах"

Руководство Катара выразило возмущение критикой со стороны правительства ФРГ перед стартом ЧМ-2022. В интервью FAZ глава МИД эмирата заявил, что к футболу применяются другие критерии, чем к энергетической политике.
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Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани обвинил Берлин в "двойных стандартах" в связи с критикой предоставления стране права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. С одной стороны, "правительственные политики дезинформируют население Германии", заявил он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), опубликованном в воскресенье, 6 ноября. С другой стороны, по словам министра, у правительства ФРГ нет проблем с Катаром, когда речь идет об энергетическом партнерстве или о спасении немецких граждан из Афганистана.
"Когда мы хотим провести чемпионат мира по футболу, насладиться этим моментом и отпраздновать вместе с командой Германии, тогда вдруг применяются другие стандарты", - сказал Аль Тани. Он отметил, что Катар всегда был открыт для конструктивной критики. Но когда правительство, которое "якобы сотрудничает с нами" и в курсе всех событий и реформ, делает заявления, основанные на дезинформации и создающие ложную картину, "мы не можем мириться с этим", заявил глава МИД.
Отвечая на уточняющий вопрос модератора о проведении ЧМ-2022 именно в Катаре, Фезер указала: "Существует критерии, которых нужно придерживаться, и было бы лучше, если бы право (проводить крупные спортивные соревнования. - Ред.) таким государствам не предоставляли".
Фезер также потребовала от правительства Катара гарантий безопасности для ЛГБТ-сообщества. По словам Аль Тани, на самом высоком уровне неоднократно повторялось, "что всем будут рады и никто не будет подвергаться дискриминации". У правоохранительных органов есть четкие инструкции вмешиваться только в том случае, "если безопасность болельщика будет поставлена под угрозу из-за насилия", отметил он.
Реакция Катара на критику Нэнси Фезер
28 октября МИД Катара вызвал посла Германии в стране Клаудиуса Фишбаха (Claudius Fischbach), чтобы, как написали немецкие СМИ, вручить ноту протеста в связи с приведенными выше высказываниями Нэнси Фезер. Катар выразил "разочарование" заявлением немецкого министра и заявил о "полном неприятии" ее позиции.
Между тем Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (Cooperation Council for the Arab States of the Gulf), в который наряду с Катаром входят также Бахрейн, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия и ОАЭ, сделал заявление, в котором отверг критику со стороны Фезер и предостерег Берлин от вмешательства во внутренние дела стран региона.