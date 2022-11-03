Глава МВД ФРГ получила гарантии безопасности фанатов на ЧМ

Визит министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в Катар проходил на фоне напряженности, вызванной ее критикой решения провести ЧМ-2022 в этом эмирате.

Соблюдение прав человека должно стать обязательным для выполнения стандартом при предоставлении тому или иному государству права на проведение крупных спортивных соревнований. Такое мнение высказала глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) после возвращения из Катара - страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года - в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), опубликованном в среду, 2 ноября.

Ранее Фезер, которая отвечает в Германии и за развитие спорта, сообщила, что собирается присутствовать на первом матче сборной ФРГ на ЧМ-2022.

"Для меня было важно получить от правительства Катара гарантии, что все болельщики на этом ЧМ будут в безопасности, - подчеркнула Фезер. - Каждый должен иметь возможность передвигаться свободно и без страха независимо от того, откуда он родом, в кого верит, кого любит". По словам, германского министра, такие гарантии предоставил ей премьер-министр Катара - шейх Халид бин Халифа бин Абдулазиз Тани.

Катар "уже сделал первые шаги на пути реформ", однако "этот путь, конечно, еще не завершен", отметила Фезер. Чтобы "пройти вместе путь дальнейших реформ", необходимо оставаться в диалоге с эмиратом и после окончания мирового первенства по футболу. Готовность к этому была заметна у значительной части катарского правительства, заявила Фезер.

Между тем агентство AFP сообщает со ссылкой на источник, участвовавший во встрече Нэнси Фезер с катарской стороной, что последняя лишь повторила данные ранее обещания: всем болельщикам в стране "будут рады", однако те должны с уважением относиться к культуре и религии эмирата.

Чемпионат мира по футболу 2022 состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Высказывания Нэнси Фезер о ЧМ-2022 и Катаре

Завершившийся 1 ноября двухдневный визит Нэнси Фезер в эмират проходил на фоне напряженности в отношениях между Катаром и Германией, вызванной высказываниями главы МВД ФРГ о справедливости решения ФИФА провести ЧМ-2022 в этом арабском государстве.

"Мы, как правительство Германии, считаем предоставление такого права (на проведение в стране крупных спортивных соревнований. - Ред.) исключительно трудным вопросом", - сказала министр в эфире общественно-правового телеканала ARD 27 октября.

Отвечая на уточняющий вопрос модератора о проведении ЧМ-2022 именно в Катаре, Фезер указала: "Существует критерии, которых нужно придерживаться, и было бы лучше, если бы право (проводить крупные спортивные соревнования. - Ред.) таким государствам не предоставляли".

Реакция Катара на критику главы МВД Германии

28 октября МИД Катара вызвал посла Германии в стране Клаудиуса Фишбаха (Claudius Fischbach), чтобы, как написали немецкие СМИ, вручить ноту протеста в связи с приведенными выше высказываниями Нэнси Фезер.

Катар выразил "разочарование" заявлением немецкого министра и заявил о "полном неприятии" ее позиции. Доха расценила высказывания Фезер как "нарушение дипломатических норм и традиций, особенно в свете уважительных отношений между Катаром и ФРГ во всех областях", сообщило тогда агентство AP. Со своей стороны, в министерстве иностранных дел Германии подтвердили, что посла ФРГ в Катаре "пригласили на беседу", однако подробностей не рассказали.

Между тем Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (Cooperation Council for the Arab States of the Gulf), в который наряду с Катаром входят также Бахрейн, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия и ОАЭ, сделал заявление, в котором отверг критику Фезер и предостерег Берлин от вмешательства во внутренние дела стран региона.

Правозащитники критикуют Катар

Жесткая критика в адрес FIFA и самого эмирата не перестает звучать с момента принятия решения, позволившего Катару стать страной-хозяйкой ЧМ-2022.

При этом правозащитники из Amnesty International и других организаций указывают прежде всего на плохие условия труда в процессе строительства стадионов и других спортивных объектов для ЧМ, а также связанные с ними вероятные смерти около 6,5 тысяч гастарбайтеров.

Сам Катар подобные обвинения категорически отвергает, утверждая, что при возведении объектов для ЧМ-2022 погибли "лишь" 50 человек - в результате несчастных случаев. Другие темы, которые поднимают противники проведения чемпионата мира по футболу в Катаре, - нарушение прав женщин и гомосексуалов в эмирате, а также систематическая эксплуатация труда мигрантов.

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