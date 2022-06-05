Украина не попала на ЧМ по футболу в Катаре

Сборная Украины по футболу проиграла Уэльсу в финальном матче плей-офф за участие в чемпионате мира (ЧМ) в Катаре. Украинцы уступили соперникам со счетом 0:1 в игре, которая прошла в Кардиффе в воскресенье, 5 июня.

Счет был открыт в первом тайме, гол оказался единственным. На 35-й минуте валлийский форвард Гарет Бэйл исполнил штрафной удар по воротам сборной Украины. Мяч задел голову нападающего Украины Андрея Ярмоленко и попал в сетку ворот.

Для Уэльса - это второе в истории попадание на ЧМ

Ранее, 1 июня, в полуфинальной игре плей-офф Украина обыграла Шотландию со счетом 3:1. Изначально эти игры за выход на ЧМ-2022 были запланированы на март, но их перенесли из-за вторжения России в Украину. Уэльс в своем полуфинале победил Австрию со счетом 2:1.

Для Уэльса - это всего второе в истории попадание на ЧМ. Впервые валлийцы пробились на этот турнир в 1958 году. На этот раз валлийская сборная попала в группу B, где ей будут противостоять национальные команды Англии, Ирана и США. Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

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