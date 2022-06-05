 Украина не попала на ЧМ по футболу в Катаре | Новости из Германии об Украине | DW | 05.06.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Украина не попала на ЧМ по футболу в Катаре

Украинская сборная проиграла Уэльсу в Кардиффе со счетом 0:1 в финале плей-офф за выход на чемпионат мира в Катаре. Мяч в ходе штрафного Бэйла задел голову нападающего Украины Ярмоленко и попал в ворота.

Матч в Кардиффе

Матч в Кардиффе

Сборная Украины по футболу проиграла Уэльсу в финальном матче плей-офф за участие в чемпионате мира (ЧМ) в Катаре. Украинцы уступили соперникам со счетом 0:1 в игре, которая прошла в Кардиффе в воскресенье, 5 июня.

Счет был открыт в первом тайме, гол оказался единственным. На 35-й минуте валлийский форвард Гарет Бэйл исполнил штрафной удар по воротам сборной Украины. Мяч задел голову нападающего Украины Андрея Ярмоленко и попал в сетку ворот.

Для Уэльса - это второе в истории попадание на ЧМ

Ранее, 1 июня, в полуфинальной игре плей-офф Украина обыграла Шотландию со счетом 3:1. Изначально эти игры за выход на ЧМ-2022 были запланированы на март, но их перенесли из-за вторжения России в Украину. Уэльс в своем полуфинале победил Австрию со счетом 2:1.

Для Уэльса - это всего второе в истории попадание на ЧМ. Впервые валлийцы пробились на этот турнир в 1958 году. На этот раз валлийская сборная попала в группу B, где ей будут противостоять национальные команды Англии, Ирана и США. Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

Смотрите также:

  • Ведущие игроки бундеслиги - 2006

    Пер Мертезакер

    Hannover 96

  • Ведущие игроки бундеслиги - 2006

    Роман Вайденфеллер

    Borussia Dortmund

  • Ведущие игроки бундеслиги - 2006

    Торстен Фрингс

    Werder Bremen

  • Ведущие игроки бундеслиги - 2006

    Рафаэль ван дер Ваарт

    HSV

  • Ведущие игроки бундеслиги - 2006

    Чириако Сфорца

    1. FC Kaiserslautern

  • Ведущие игроки бундеслиги - 2006

    Михаэль Баллак

    Bayern München

  • Ведущие игроки бундеслиги - 2006

    Кевин Кураньи

    Schalke 04

  • Ведущие игроки бундеслиги - 2006

    Отто Аддо

    FSV Mainz 05

  • Ведущие игроки бундеслиги - 2006

    Марек Минтал

    1. FC Nürnberg

  • Ведущие игроки бундеслиги - 2006

    Тобиас Рау

    Arminia Bielefeld

  • Ведущие игроки бундеслиги - 2006

    Дирк Лоттнер

    MSV Duisburg

  • Ведущие игроки бундеслиги - 2006

    Марселиньо

    Hertha BSC

  • Ведущие игроки бундеслиги - 2006

    Майк Ханке

    VfL Wolfsburg

  • Ведущие игроки бундеслиги - 2006

    Ду-Ри Ча

    Eintracht Frankfurt

  • Ведущие игроки бундеслиги - 2006

    Тимо Хильдебранд

    VfB Stuttgart

  • Ведущие игроки бундеслиги - 2006

    Лукас Подольски

    1. FC Köln

  • Ведущие игроки бундеслиги - 2006

    Атирсон

    Bayer Leverkusen


Смотреть видео 03:05

Политика в футболе: что думают украинцы о форме своей национальной сборной

Аудио- и видеофайлы по теме

Совет ФИФА в Майами, два новых футбольных турнира, 25 миллиардов долларов и скандальное интервью  

Как подарок украинского олигарха привел главу Немецкого футбольного союза к отставке  

Реклама

Самые читаемые

Каким будет "новый Казахстан": самое важное о референдуме по конституции  

Санкции РФ против Gazprom Germania обойдутся немцам в 5 млрд евро в год  

Российские войска впервые с апреля обстреляли Киев  