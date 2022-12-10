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Вице-президент Европарламента Ева Кайли
Ева КайлиФото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotopress/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Вице-председатель ЕП задержана по подозрению в коррупции

Дмитрий Вачедин
4 ч. назад

Евродепутат от Греции съездила в Катар, а, вернувшись, расхваливала проводившиеся в этой стране реформы. Бельгийская полиция подозревает коррупцию.

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Бельгийская полиция в пятницу, 9 декабря, задержала в Брюсселе евродепутата от Греции Еву Кайли, занимающую должность вице-председателя Европарламента, сообщает агентство AFP. Задержание произошло в рамках расследования возможной коррупции со стороны Катара, где сейчас проходит Чемпионат мира по футболу. Всего в Брюсселе по этому делу задержаны пять человек.

Греческая социалистическая партия ПАСОК, членом которой является Кали, объявила в пятницу об ее исключении. Кайли была одним из представителей Европарламента по контролю за ситуацией на рынке труда Катара, на котором правозащитники отмечают многочисленные случаи нарушения прав трудовых мигрантов из Азии и Африки.

Европарламент требовал от Катара реформ, которые должны были привести к улучшению ситуации. Незадолго до начала чемпионата Кайли встретилась с министром труда Катара Али бин Самих Аль-Марри, а 22 ноября, выступая в Европарламенте, дала самую положительную оценку реформе рынка труда в Катаре, назвав ее "вдохновляющей арабский мир".

Помимо Евы Кайли были задержаны работающий в Европарламенте ее партнер, а также итальянский политик, представитель профсоюзного объединения и сотрудник неправительственной организации. Полиция в ходе обыска изъяла компьютеры, мобильные телефоны и 600 тысяч евро.

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