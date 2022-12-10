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Матч между Англией и Францией в четвертьфинале ЧМ-2022
Матч между Англией и Францией в четвертьфинале ЧМ-2022 Фото: Robert Michael/dpa/picture alliance
СпортЕвропа

Определены полуфиналисты ЧМ-2022 в Катаре

Анна Неверова
8 мин. назад

В четвертьфинале сборная Марокко обыграла Португалию, а Франция одержала победу в матче с Англией. Игры полуфинала пройдут 13 и 14 декабря.

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По итогам матчей, прошедших в Катаре в субботу, 10 декабря, определились все полуфиналисты ЧМ-2022. В четвертьфинале сборная Марокко обыграла команду Португалии со счетом 1:0. Единственный гол забил Юссеф Эн-Несири. Марроканцы стали первой в истории командой из Африки, вышедшей в полуфинал чемпионата мира по футболу.

Франция в заключительном матче четвертьфинала переиграла Англию. Поединок завершился со счетом 2:1. В первом тайме французы открыли счет после удара полузащитника Орельена Тчуамени. Во втором тайме англичане получили право на пенальти, который реализовал нападающий Гарри Кейн. Победу Франции принес гол нападающего Оливье Жиру.

Игры полуфинала пройдут 13 и 14 декабря. Во вторник состоится матч между Аргентиной и Хорватией. В среду сборная Марокко сыграет против Франции. Финальный матч ЧМ-2022 пройдет 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле.

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