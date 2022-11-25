ЧМ-2022 ФИФА по футболу в Катаре

Катар, принимающий ЧМ-2022 по футболу, критикуют за ситуацию с правами женщин и представителей сексуальных меньшинств. В досье DW - все, что нужно знать о чемпионате: от итогов до скандалов.

Чемпионат мира по футболу ФИФА открылся 20 ноября и завершается 18 декабря 2022 года в Катаре. Еще задолго до его начала правозащитники критиковали Катар из-за плохих условий труда при возведении объектов для проведения мирового первенства, в результате чего погибли много рабочих. Кроме того, мировая общественность подвергла критике ситуацию с правами женщин и представителей сексуальных меньшинств в этой стране. Это первый чемпионат мира по футболу, который проходит на Ближнем Востоке и впервые в Катаре. Чем запомнится ЧМ-2022 по футболу, кто в нем участвует, каковы самые интересные моменты - в досье DW.