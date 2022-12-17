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На улицах ДохиФото: Jewel Samad/AFP/Getty Images
СпортГермания

Правозащитники в ФРГ: ЧМ-2022 по футболу подтвердил опасения

Павел Мыльников
1 ч. назад

Власти Катара и ФИФА не прислушались к призывам правозащитников, заявил глава отделения Human Rights Watch в ФРГ, указав на смерти рабочих при подготовке ЧМ и отмену ЛГБТ-символики.

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Правозащитники в Германии называют итоги завершающегося чемпионата мира по футболу в Катаре неутешительным. Турнир "прошел так плохо, как и опасались", заявил директор германского отделения правозащитной организации Human Rights Watch Венцель Михальски (Wenzel Michalski) изданию Welt am Sonntag в субботу, 17 декабря.

Ни власти ближневосточного государства, ни Международная федерация футбола (Fédération Internationale de Football Association, ФИФА) "ни сантиметра" не уступили призывам правозащитников, посетовал он. Так, правительство Катара отказывается создавать компенсационный фонд для рабочих, раненых или погибших при подготовке мирового первенства. "С точки зрения прав человека это требование было очень скромным, основанным на международном праве", - подчеркнул Михальски. 70 процентов смертей рабочих до сих пор не расследованы, добавил эксперт.

Глава HRW в Германии: ФИФА политизировала турнир

Кроме того, ФИФА и правительство Катара по-своему политизировали турнир, отметил Михальски. В результате людей в радужных футболках не пускали на стадионы, а лозунги в поддержку Палестинской национальной автономии можно было слышать и наблюдать без каких-либо санкций, указал он. Михальски обратился к ассоциациям-членам ФИФА с призывом провести глубокие изменения в организации.

Далеко не все участники смогли сконцентрироваться исключительно на спорте, добавили в германском отделении HRW. "Если мировой чемпионат проходит в таких условиях, в столь недружелюбной среде, продемонстрировать рекорды очень сложно", - пояснил правозащитник.

Мировое футбольное первенство 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная страны-хозяйки первой из команд покинула турнир. Сборная Германии не смогла выйти в 1/8 финала, заняв третье место в группе. В решающем матче действующий чемпион мира - Франция - встретится с Аргентиной.

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