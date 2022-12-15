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Полиция в БрюсселеФото: Farouk Batiche/AA/picture alliance
ФутболБельгия

После игры Франция - Марокко: беспорядки в Бельгии и Франции

Павел Мыльников
20 мин. назад

В ряде городов Бельгии и Франции произошли столкновения футбольных болельщиков с полицией после победы французской сборной над Марокко во втором полуфинале чемпионата мира в Катаре.

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В Брюсселе футбольные болельщики в ночь на четверг, 15 декабря, устроили беспорядки после полуфинального матча сборных Франции и Марокко на чемпионате мира в Катаре. Полиция задержала около 100 человек за нарушение общественного порядка, повреждение двух полицейских автомобилей и ношение запрещенных пиротехнических изделий. Движение транспорта в отдельных центральных районах бельгийской столицы было перекрыто в качестве меры предосторожности.

Столкновения со стражами порядка произошли и в Антверпене, передает агентство dpa. Там тоже полиция провела задержания.

Города Франции после выхода сборной в финал

Во Франции ликование фанов в связи с успехом их сборной на мировом первенстве порой выходило из-под контроля. Так, на Елисейских полях в Париже произошли непродолжительные столкновения болельщиков с полицией. В Монпелье на юге страны фанаты обеих команд забросали друг друга петардами. В Каннах были повреждены несколько автомобилей, полиция применила слезоточивый газ, сообщила региональная газета Nice-Matin.

В то же время в Берлине ситуация после матча была спокойной, указывает dpa. По данным полиции, большинство фанов вскоре после завершения матча разошлись по домам. В округе Нойкёльн болельщики запустили небольшой фейерверк.

Несколькими часами ранее команда Франции - действующий чемпион мира по футболу - вышла в финал мирового первенства в Катаре, победив в полуфинале команду Марокко - 2:0. В решающем матче ЧМ-2022 французы встретятся 18 декабря со сборной Аргентины.

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