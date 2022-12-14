  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Француз Тео Эрнандес открыл счет в матче, поразив ворота сборной Марокко
Француз Тео Эрнандес открыл счет в матче, поразив ворота сборной Марокко Фото: Dylan Martinez/REUTERS
СпортФранция

Франция вышла в финал ЧМ по футболу в Катаре

Павел Мыльников
52 мин. назад

Сборная Франции обыграла сборную Марокко и вышла в финал мирового первенства по футболу в Катаре.

https://p.dw.com/p/4Kwvu

Действующий чемпион мира по футболу - сборная Франции вышла в финал мирового первенства в Катаре, победив в среду, 14 декабря, в полуфинальном матче команду Марокко со счетом 2:0. Голы забили Тео Эрнандес на 5-й минуте и Рандаль Коло Муани на 79-й.   

В решающем матче ЧМ-2022 французские футболисты встретятся 18 декабря с со сборной Аргентины, которая в первом полуфинале 13 декабря обыграла команду Хорватии со счетом 3:0.

Днем ранее, 17 декабря сборные Хорватии и Марокко определят, кому достанется третье место мирового первенства в Катаре.  

Смотрите также:

ЧМ-2022 в Катаре - самый противоречивый турнир ФИФА

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Роботы сыграют в футбол лучше чем люди? (21.12.2018)

Роботы сыграют в футбол лучше чем люди? (21.12.2018)

Несмотря на провальное выступление сборной Германии на ЧМ в России этим летом, немцев все же назвать можно чемпионами мира по футболу - среди роботов.
Общество21 декабря 2018 г.02:15 мин.
external

ФИФА погрязла в коррупции (27.05.2015)

ФИФА погрязла в коррупции (27.05.2015)

Некоторые из задержанных в Швейцарии функционеров ФИФА уже дали признательные показания. Спортивных чиновников подозревают в получении взяток на протяжении многих лет. Операция была проведена по просьбе США.
Культура27 мая 2015 г.03:03 мин.
Логотип ЧМ в Катаре на фоне небоскребов

Что нужно знать о чемпионате мира по футболу в Катаре

Что нужно знать о чемпионате мира по футболу в Катаре

Стартующий 20 ноября ЧМ-2022 по футболу станет первым, что пройдет на Ближнем Востоке, и самым дорогим в истории. Почему турнир проводится осенью-зимой и что ждет фанатов в арабской стране?
Футбол19 ноября 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский: Украина достигла прогресса в вопросе ПВО

Конфликты22 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Бывшая вице-председатель Европарламента Ева Кайли и министр труда Катара Али бин Самих Аль-Марри

Как лоббисты используют для коррупции лазейки в ЕС

Как лоббисты используют для коррупции лазейки в ЕС

Политика5 ч. назад
Киево-Печерская лавра

Насколько УПЦ сегодня независима от Москвы?

Насколько УПЦ сегодня независима от Москвы?

Религия6 ч. назад
Открытие фестиваля белорусского авторского кино в Украине

Как в Украине прошел фестиваль белорусского авторского кино

Как в Украине прошел фестиваль белорусского авторского кино

Общество20 ч. назад
Первая леди Украины Елена Зеленская, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, президент Франции Эмманюэль Макрон на международной конференции "Солидарность с украинским народом" в Париже

Парижская конференция и другие события 293-го дня войны

Парижская конференция и другие события 293-го дня войны

Конфликты13 декабря 2022 г.
Техник в калифорнийской лаборатории Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) (фото из архива)

Термоядерный синтез: прорыв в энергообеспечении совершен?

Термоядерный синтез: прорыв в энергообеспечении совершен?

Технологии13 декабря 2022 г.
Рука с банкнотами евро на фоне тележки с продуктами из супермаркета

Кто в Германии наживается на высокой инфляции

Кто в Германии наживается на высокой инфляции

Экономика и бизнес13 декабря 2022 г.
На главную страницу