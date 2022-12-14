Франция вышла в финал ЧМ по футболу в Катаре

Сборная Франции обыграла сборную Марокко и вышла в финал мирового первенства по футболу в Катаре.

52 мин. назад 52 мин. назад

52 мин. назад 52 мин. назад

Действующий чемпион мира по футболу - сборная Франции вышла в финал мирового первенства в Катаре, победив в среду, 14 декабря, в полуфинальном матче команду Марокко со счетом 2:0. Голы забили Тео Эрнандес на 5-й минуте и Рандаль Коло Муани на 79-й.

В решающем матче ЧМ-2022 французские футболисты встретятся 18 декабря с со сборной Аргентины, которая в первом полуфинале 13 декабря обыграла команду Хорватии со счетом 3:0.

Днем ранее, 17 декабря сборные Хорватии и Марокко определят, кому достанется третье место мирового первенства в Катаре.

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