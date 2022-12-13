Аргентина вышла в финал ЧМ по футболу в Катаре

Аргентинская сборная обыграла команду из Хорватии и вышла в финал мирового первенства по футболу в Катаре.

Первый полуфинальный матч на чемпионате мира по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Хорватии во вторник, 13 декабря, завершился победой аргентинцев со счетом 3:0.

Голы забили: Лионель Месси (на 34-й минуте с пенальти), Хулиан Альварес (на 39-й минуте), Альварес с подачи Месси (на 69-й минуте),

В поединке за звание чемпиона мира по футболу 2022 года сборная Аргентины встретится с победителем второго полуфинала Франция-Марокко, который состоится 14 декабря.

Второй финал ЧМ в карьере Месси

Для Лионеля Месси это уже второй чемпионата мира в карьере. В прошлый раз, в 2014 году, сборная Аргентины проиграла сборной Германии со счетом 0:1 - немцы забили единственный гол в дополнительное время.

Полуфинал с Хорватией стал для Месси 25-м матчем на чемпионатах мира. Таким образом Лионель повторил рекорд немецкого футболиста Лотара Маттеуса (Lothar Matthäus) - чемпиона мира 1990 года.

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