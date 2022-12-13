Аргентина вышла в финал ЧМ по футболу в Катаре

Голы забили: Лионель Месси (на 34-й минуте с пенальти), Хулиан Альварес (на 39-й минуте), Альварес с подачи Месси (на 69-й минуте),
В поединке за звание чемпиона мира по футболу 2022 года сборная Аргентины встретится с победителем второго полуфинала Франция-Марокко, который состоится 14 декабря.
Второй финал ЧМ в карьере Месси
Для Лионеля Месси это уже второй чемпионата мира в карьере. В прошлый раз, в 2014 году, сборная Аргентины проиграла сборной Германии со счетом 0:1 - немцы забили единственный гол в дополнительное время.
Полуфинал с Хорватией стал для Месси 25-м матчем на чемпионатах мира. Таким образом Лионель повторил рекорд немецкого футболиста Лотара Маттеуса (Lothar Matthäus) - чемпиона мира 1990 года.
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