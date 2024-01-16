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Месси вновь признан лучшим футболистом года по версии ФИФА

Олег Соколенко
16 января 2024 г.

Лучшим футболистом 2023 года по версии ФИФА признан аргентинец Лионель Месси. Он получил награду The FIFA Best в третий раз. В прошлом году Месси перешел из самого титулованного клуба Франции в американскую команду.

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Лионель Месси на поле в составе команды "Интер Майами"
Лионель Месси на поле в составе команды "Интер Майами"Фото: Kareem Elgazzar/The Enquirer/USA TODAY Network/IMAGO

Лучшим футболистом 2023 года по версии ФИФА признан нападающий американского клуба "Интер Майами" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси. Аргентинец опередил форварда сборной Норвегии и английского "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, а также нападающего сборной Франции и французского клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Килиана Мбаппе.

Выбор Месси стал неожиданностью для многих наблюдателей. В прошлом году 36-летний аргентинский спортсмен со скандалом ушел из ПСЖ, самого титулованного клуба Франции, в "Интер Майами". Эта команда заняла в 2023 году только 14-е место в Восточной конференции MLS - высшей футбольной лиги США и Канады.

Однако в итоге Лионель Месси все же получил получил награду The FIFA Best второй год подряд и в третий раз с момента ее учреждения в 2016 году. В октябре он также стал восьмикратным обладателем "Золотого мяча". Еще никто не получал столько раз эту престижную награду, которую ежегодно вручает журнал France Football.

Победители The FIFA Best 2023 в других номинациях

Лучшей футболисткой года по версии ФИФА была признана форвард сборной Испании и женского клуба "Барселона" Айтана Бонмати. Лучшим тренером в мужском футболе стал наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, а в женском - тренирующая сборную Англии Сарина Вигман. Лучшим вратарем мира ФИФА признала признали голкипера сборной Бразилии и клуба "Манчестер Сити" Эдерсона.

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