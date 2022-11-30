Что немцам дороже - футбол или Рождество?

До Рождества осталось меньше месяца, а ЧМ-2022 по футболу - в самом разгаре. Пить глинтвейн или болеть за сборную Германии? Перед таким сложным выбором оказались немецкие фанаты.

В этом году чемпионат мира по футболу впервые проходит зимой - с 20 ноября по 18 декабря. В Европе по традиции в это время открываются рождественские рынки, а розничная торговля бьет рекорды, ведь многие сейчас покупают подарки на Рождество и Новый год. Германия - не исключение: немцы очень любят Рождество, но не меньше этого они любят футбол. Поэтому немецким болельщикам теперь приходится делать непростой выбор: пиво или глинтвейн, чипсы или рождественские пряники, футболка с логотипом ЧМ-2022 или красный колпак Деда Мороза. Кто же в итоге победит?

Дед Мороз-футболист: такие елочные игрушки можно купить на рождественских базарах в Германии Фото: DW

На данный момент - 1:0 в пользу Деда Мороза! Связанные с ним и Рождеством товары пользуются значительно большим спросом, чем фанатский ассортимент - футболки, флажки, дудки. Надо сказать, что уже до начала игр в Катаре было ясно, что нынешний чемпионат мира по футболу будет встречен со сравнительно меньшим интересом, чем предыдущие. Предрождественский период - не самое удачное время проведения турнира, и нарушения прав человека в Катаре, - все это в сумме подрывают интерес к нынешнему мундиалю.

Футбол и рождественские базары - ничего общего?

За несколько дней до старта ЧМ большинство организаторов рождественских базаров в Германии выступили против трансляций футбольных игр в традиционных палатках с глинтвейном и рождественскими лакомствами. Поэтому в Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Нюрнберге, Мюнхене, Штутгарте, Дрездене, Гамбурге, Берлине - в общей сложности в 20 крупных немецких городах, - запрещена установка телевизоров и экранов на большинстве роджественских базаров. Но далеко не на всех. "У нас не будет футбольных трансляций для публики, - заявил Роберт Кирххекер (Robert Kirchhecker), один из организаторов известного в Гамбурге базара в самом центре города "Зимний лес". - Мы были и останемся традиционным рождественским базаром - местом для умиротворения и созерцания, местом, где можно забыть о повседневном стрессе".

Согласно результатам мониторинга покупательских предпочтений, из 1000 опрошенных только 38 человек готовы пить во время просмотра футбольных игр глинтвейн вместо пива. Несмотря на то, что немцы считаются самыми большими любителями футбола в мире, чемпионаты и их трансляции все же лучше проводить летом, с большим количеством пенистых, и не только, напитков, шашлыками и возможностью отпраздновать победу с соседями и друзьями прямо на улице, уверены организаторы рождественских базаров.

Желающих смотреть футбол на этом рождественском базаре в Дрездене пока явно не так много. Но ЧМ-22 по футболу только начался... Фото: Matthias Rietschel/dpa/picture alliance

Местом для отдыха и общения останется в этом году и рождественский базар перед дворцом Шарлоттенбург в Берлине. Здесь запрещены не только футбольные трансляции, но и использование в палатках собственной музыки. Романтичное настроение, гармонию и праздничную атмосферу там создает и поддерживает духовой оркестр. Кто хочет смотреть футбол - должен сделать это в другом месте, считают устроители большинства рождественских базаров в Германии.

Розничная торговля страдает от ЧМ в Катаре?

Intersport, одна из крупных сетей в Германии, специализирующаяся на продаже спортивной одежды и аксессуаров, включила в свой ассортимент на 20-30 процентов меньше связанных с чемпионатом мира по футболу товаров, чем обычно.

Выбирать между привычным для этого года ассортиментом - штолленами, глинтвейном, елочными игрушками, светящимися гирляндами, рождественскими подарками и футбольными аксессуарами пришлось и розничной торговле. Только крупные сети могут позволить себе в это предпраздничное время рекламировать и продавать символику для фанатов футбола. Многие дискаунтеры либо вообще отказались от продажи подобных товаров, либо предложили покупателям только весьма ограниченный ассортимент. Крупнейшая в Германии торговая сеть REWE не стала, как обычно, использовать это футбольное событие для привлечения внимания, ограничившись продажей лишь нескольких наименований и выпуском альбома с карточками футболистов. В сети розничной торговли Aldi также не запланировано каких-либо акций в связи с чемпионатом, а лишь предлагается несколько наименований для фанатов. У сетей Lidl и Kaufland выбор товаров с символикой ЧМ побольше, но они почти сразу стали продаваться со скидкой. У торговой сети Globus в явном приоритете рождественские распродажи. В сфере бытовой электроники крупные футбольные турниры часто становились поводом для покупки нового телевизора. Но только не в этом году. Также не рассчитывают на прибыль от продаж своей продукции фанатам и немецкие пивоварни.

Практически во всех магазинах вместо футбольной лихорадки царит традиционное для этого периода рождественское настроение. Потребительского ажиотажа, связанного с покупкой одежды, мячей и прочей связанной с ЧМ продукции, нет и не предвидится. Штефан Хертель (Stefan Hertel), представитель Немецкой торговой ассоциации Германии (Handelsverband Deutschland HDE), с сожалением отмечает, что "розничной торговле, конечно, было бы проще, приятнее и выгоднее продавать все это летом, как это всегда и бывает. Хотя бы просто потому, что атмосфера тогда совсем иная, чем сейчас, поздней дождливой осенью, когда массовые просмотры и гуляния под открытым небом невозможны".

Нарушения прав человека в Катаре

Однако не только предрождественские приготовления мешают нынешнему чемпионату мира стать знаковым событием в истории футбола.

Когда Совет ФИФА в 2010 году выбрал местом проведения нынешнего мундиаля Катар, многие сразу расценили это как скандал. У страны не было особых предпосылок для принятия мундиаля. Но власти Катара, являющегося крупнейшим мировым экспортером сжиженного газа, считали, что инвестиции в престижный турнир улучшат имидж страны, и стремились во что бы то ни стало провести чемпионат у себя. В то же время возникли серьезные подозрения в коррупции при выборе страны-устроителя, ведь голосование было тайным. Правда, полноценного расследования в итоге проведено так и не было. К тому же специалисты предполагают, что этот чемпионат мира по футболу станет самым дорогим в истории - расходы могут достичь 200 миллиардов долларов.

В Германии болельщики призывали к бойкоту чемпионата мира по футболу в Катаре Фото: Friso Gentsch/dpa/picture alliance

Впервые мировой чемпионат по футболу проходит на Ближекм Востоке и в стране с абсолютной монархией. Вопреки традиции, мундиаль в Катаре было решено организовать в конце осени - начале зимы, потому что летом температура воздуха в эмирате достигает 45 градусов по Цельсию. Впрочем, и сейчас в регионе достаточно жарко, поэтому арены оснащены системами охлаждения, поддерживающими температуру не выше 27 градусов, но потребляющими много энергии.

Из восьми стадионов семь были построены с нуля специально к старту игр, вместимость каждого - от 44 до почти 89 тысяч зрителей. Правозащитники утверждают, что во время этих грандиозных строек в Катаре погибли тысячи иностранных рабочих.

И еще одна важная тема, поднятая на фоне ЧМ - нарушение прав человека в эмирате, в том числе, женщин и ЛГБТК+-сообщества.

Самым резонансным запретом для болельщиков стало ограничение на продажу пива, а также запрет носить на стадионе повязки "Одна любовь" и костюмы крестоносцев. Нежелательными стали также откровенные женские наряды.

В ожидании футбольной лихорадки

ЧМ в Катаре не стал катализатором для немецкой экономики. Интерес к подобным мероприятиям требует соответствующего настроения в мире, а также соответствующих предпосылок в стране-устроителе. На данный момент в СМИ преобладает, скорее, негативное освещение событий вокруг ЧМ. Хотя сами игры вызывают интерес у болельщиков, пусть и не такой большой, как обычно. Магазины, все-таки решившие прердагать футбольный ассортимент, уже делают на него значительные скидки, чтобы окупить хотя бы часть затрат.

Но ситуация еще может измениться. И решающий момент - выступление на чемпионате сборной Германии. В первой игре немцы неожиданно уступили японцам, а во второй сыграли вничью с испанцами. Так что выйти в плей-офф сборная ФРГ сможет только в случае победы над сборной Коста-Рики. Матч пройдет в четверг, 1 декабря.

Впрочем, настоящие любители футбола, а также некоторые представители розничной торговли, все еще надеются на футбольную лихорадку. Если не в этом году, то на чемпионате Европы 2024 года, который пройдет в Германии. И, как обычно, летом.

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