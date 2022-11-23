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Футболисты немецкой сборной по футболу после поражения от команды Японии
Футболисты немецкой сборной по футболу после поражения от команды Японии Фото: Ulmer/Teamfoto/IMAGO
ФутболКатар

Сборная Германии начала ЧМ-2022 с поражения от Японии

Виталий Кропман
39 мин. назад

Бундестим в первом тайме владела преимуществом, которое вылилось в гол с пенальти. Во втором тайме японцы перевернули игру, отправив два мяча в ворота буедестим.

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Сборная Германии начала с поражения групповой этап чемпионата мира по футболу в Катаре. В Дохе на стадионе "Халифа" бундестим в среду, 23 ноября, уступила сборной Японии со счетом 1:2.

В первом тайме немецкая команда владела тотальным преимуществом во всех показателях игры, нанеся пять ударов в створ ворот соперника. Но отличиться бундестим смогла лишь один раз: на 33-й минуте полузащитник Илкай Гюндоган (Ilkay Gündogan) реализовал пенальти. Кроме того, команды обменялись голами, но оба забитых мяча были отменены из-за зафиксированного судьями положения вне игры.

Во втором тайме сборная Японии перевернула игру. На 75-й минуте Рицу Доан сравнял счет, а на 83-й минуте Такума Асано вывел вперед японскую команду.  Все попытки бундестим спасти хотя бы очко ни к чему не привели.

Сборной Германии предстоит провести на групповом этапе еще два матча. 27 ноября бундестим сыграет с командой Испании, а 1 декабря с Коста-Рикой.

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