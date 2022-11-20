В Катаре открылся чемпионат мира по футболу

Открытие чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре в воскресенье, 20 ноября, знаменовало масштабное световое шоу на стадионе "Эль-Байт" в городе Эль-Хаур, расположенном к северу от столицы эмирата Дохи. Ключевой темой церемонии должна стала мысль о единстве всего человечества и важности преодоления разногласий.

В числе гостей, принявших участие в церемонии открытия, были не только эмир Катара шейх Тамим бен Хамада Аль Тани и глава Международной федерации футбола (ФИФА, FIFA) Джанни Инфантино, но и звезда Голливуда Морген Фриман, а также южнокорейский певец Чон Чонгук.

Также на стадионе прошел парад талисманов ЧМ прошлых лет с участием волка Забиваки, ставшего символом ЧМ-2018 года в России, а также кукол-футболистов Tip и Tap, известных по ЧМ-1974 в Германии, и льва Goleo, являвшегося талисманом первенства мира 2006 года в ФРГ.

Матч Катар - Эквадор на ЧМ-2022

Первой встречей на ЧМ стал матч между страной-хозяйкой Катаром и Эквадором. Ранее сборные этих стран пересекались лишь в товарищеских играх. Две такие встречи пришлись на 1996 год. Одна из них окончилась ничьей со счетом 1:1, в другой победил Эквадор со счетом 2:1. Кроме того, Катар и Эквадор встречались в 2018 году. Тогда эмират одержал верх со счетом 4:3.

Критика Катара как страны-хозяйки ЧМ-2022

Чемпионат мира в Катаре завершится 18 декабря. Мировое первенство нынешнего года проходит на фоне резкой критики правозащитников, заявляющих, что при возведении объектов для ЧМ из-за плохих условий труда в Катаре погибли тысячи рабочих.

Кроме того, мировая общественность критикует ситуацию с правами женщин и представителей сексуальных меньшинств в эмирате.

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