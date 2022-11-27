Сборная Германии сыграла вничью с Испанией на ЧМ-2022

Сборная Германии перед решающим туром занимает последнее место в группе, для выхода в 1/8 ей может не хватить даже победы над Коста-Рикой.

Сборная Германии в своем втором матче на чемпионате мира по футболу в Катаре сыграла вничью с командой Испании и по итогам двух туров занимает последнее место в группе. Прошедший в воскресенье, 27 ноября, матч завершился со счетом 1:1.

Счет на 62-й минуте открыли испанцы, забил Альваро Мората. Сборная Германии сравняла на 83 минуте - забил нападающий немецкого "Вердера" Никлас Фюллькруг (Niclas Füllkrug).

По итогам двух туров Германия занимает в группе E последнее место с одним набранным очком. Лидер группы - сборная Испании, которая в прошлом туре разгромила команду Коста-Рики, и теперь набрала четыре очка. Второе место занимает сборная Японии, обыгравшая в первом матче бундестим, но уступившая 27 ноября сборной Коста-Рики. У японцев и костариканцев по три очка, сборная Японии опережает южноамериканцев за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Расклады перед последним туром

В последнем туре сборная Германии сыграет с Коста-Рикой, а Япония - с Испанией. Поражение или ничья лишат Германию шансов на выход из группы. Победа также не гарантирует бундестим проход в 1/8 финала. Для выхода из группы Германии будет необходима потеря очков Японией в матче с испанцами.

Оба матча пройдут 1 декабря.

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