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Активистки Pussy Riot на трибунах матча между США и Ираном в Катаре
Активистки Pussy Riot на трибунах матча между США и Ираном в КатареФото: Ciaran Fahey/AP/picture alliance
ПолитикаКатар

В Катаре задержали Петра Верзилова и Веронику Никульшину

Александр Дельфинов
15 мин. назад

Трое активистов группы Pussy Riot намеревались выбежать на футбольное поле в знак протеста против войны в Украине и лишения свободы Алексея Навального.

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В Катаре были задержаны Петр Верзилов, Вероника Никульшина и как минимум еще одна активистка группы Pussy Riot, сообщают в ночь на понедельник, 19 декабря, немецкие СМИ со ссылкой на берлинскую организацию Cinema for Peace ("Кино за мир") и попавшее в распоряжение журналистов видео.

Согласно этим данным, участники Pussy Riot намеревались выбежать на футбольное поле для проведения акции протеста во время финала чемпионата мира по футболу в катарской столице Дохе, однако их остановили сотрудники сил безопасности. Затем активистов задержали.

Целью акции был протест против войны, которую Россия ведет в Украине, а также против лишения свободы российского оппозиционера Алексея Навального и против подавления прав женщин в Иране. При этом ранее они сумели провести одну протестную акцию в Катаре во время игры между США и Ираном, когда участниц Pussy Riot можно было увидеть на трибунах в футболках с принтом "Woman Life Freedom" ("Женщина Жизнь Свобода") и именами иранских женщин.

Акция "Милиционер вступает в игру" в 2018 году

В 2020 году фонд Cinema for Peace организовал транспортировку в берлинскую клинику "Шарите" российского оппозиционера Алексея Навального, перед этим госпитализированного в Омске с подозрением на отравление. В 2018 году организация помогла доставить в Берлин Петра Верзилова, также с подозрением на отравление.

В 2018 году во время финала ЧМ по футболу в Москве члены группы Pussy Riot устроили протестную акцию под названием "Милиционер вступает в игру", когда они выбежали на поле, переодевшись в полицейскую униформу.

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