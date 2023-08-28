В Украине коррупцию во время войны приравняют к госизмене

Президент Зеленский намерен внести в Верховную раду соответствующий законопроект. УК Украины предусматривает наказание за госизмену на срок до 15 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский подготовит законопроект, приравнивающий коррупцию в военное время к государственной измене. Об этом он заявил в интервью в эфире телемарафона вечером в воскресенье, 27 августа. "Я поставил задачу, и законодателю Украины будут предложены мои предложения по приравниванию коррупции к государственной измене на военное время. Я понимаю, что такое оружие не может действовать постоянно в обществе, но на военное время, я думаю, это поможет", - сказал Зеленский.

По словам украинского президента, соответствующая законодательная инициатива поступит от него в Верховную раду в ближайшую неделю. "Дальше игра на стороне парламента уже", - добавил он.

Зеленский выразил уверенность в том, что приравнивание коррупции к госизмене станет очень серьезным инструментом. "Но это не расстрел, это не сталинизм. Это, если есть доказательства, человек должен быть за решеткой", - пояснил он.

Наказание за госизмену в Украине

Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание за государственную измену (статья 111) в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией или без конфискации имущества.

Одна из антикоррупционных статей УК Украины (ст. 368-2 "Незаконное обогащение") предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

В Минфине Украины считают, что сейчас в стране самый низкий уровень коррупции за последние 20 лет.

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