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ЕК даст рекомендацию начать переговоры о приеме Украины в ЕС

Сергей Ромашенко
22 сентября 2023 г.

Еврокомиссия готовится дать странам Евросоюза рекомендацию начать переговоры о приеме Украины уже в октябре. В качестве условия регулятор будет настаивать на прогрессе в сфере борьбы с коррупцией, сообщает Bloomberg.

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Флаги ЕС и Украины
Фото: Andreas Franke/picture alliance

Европейская комиссия планирует в октябре рекомендовать странам Евросоюза начать переговоры с Украиной о ее приеме в состав ЕС, сообщило в пятницу, 22 сентября, агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, в качестве промежуточных шагов регулятор, возможно, будет настаивать на том, чтобы Украина достигла прогресса в ряде приоритетных областей, включая борьбу с коррупцией.

Государства Евросоюза, как ожидается, рассмотрят рекомендации Еврокомиссии на саммите в декабре. При этом позиция некоторых стран, в том числе Венгрии, еще не определена, отметили источники.

После того как государства ЕС утвердят рекомендации Еврокомиссии, власти Украины должны будут завершить необходимые реформы и привести украинские законы в соответствие с законодательством ЕС более чем в 30 областях. По оценкам Bloomberg, на это могут потребоваться годы.

В Украине заявляют, что выполнили 99,9% требований ЕС

Источники отметили, что отказ Еврокомиссии рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС был бы политически несостоятельным, поскольку Украина и так уже находится в непростой ситуации из-за российской вооруженной агрессии. Представитель Еврокомиссии отказался дать Bloomberg комментарий.

Глава фракции правящей в Украине партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия накануне заявил, что украинские власти выполнили "99,9% того, что требует" от них Европейский Союз для начала переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в Евросоюз в конце февраля 2022 года, через несколько дней после начала российского вооруженного вторжения в Украину. В июне 2022 года лидеры государств ЕС предоставили Украине, а также Молдове, статус кандидатов в члены Евросоюза.

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