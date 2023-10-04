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Глава Евросовета: К 2030 году Украина может быть членом ЕС

Александра Иванова
4 октября 2023 г.

Украина и другие страны-кандидаты смогут стать членами ЕС, если реализуют реформы и победят коррупцию, заявил Шарль Мишель.

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Председатель Евросовета Шарль Мишель
Шарль Мишель (фото из архива)Фото: Daniel Novakovic/Slovenian Government Press Service/AP/picture alliance

Украина может к 2030 году стать членом Евросоюза, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel во вторник, 3 октября. При этом он подчеркнул, что подобный сценарий возможен, "если обе стороны выполнят домашние задания". "Украина и другие кандидаты на вступление должны реализовать реформы, побороть коррупцию и выполнить правовые предпосылки", - пояснил он.

По словам Мишеля, государствам - членам ЕС "необходимо четко понимать", чего они хотят добиться вместе, где их приоритеты и на что они хотят тратить деньги. При этом Евросоюзу необходимо ускорить процессы принятия решений, считает Мишель.

Мишель о геополитическом влиянии ЕС

"Состоятельная и безопасная Украина - в наших собственных интересах, - указал политик далее по ходу интервью. - Самое позднее со времени ее сопротивления России стало видно: место Украины - в ЕС, и при этом - в скором времени, а не когда-нибудь. Таким способом ЕС показал бы, что он дееспособен с точки зрения геополитики".

По мнению Мишеля, "весь мир, и, похоже, Владимира Путина тоже" удивило, как быстро Евросоюз смог согласовать жесткие санкции в отношении России за ее вторжение в Украину. "Вряд ли кто-то ожидал, что мы будем первыми, кто поставит Украине оружие", - добавил он.

В то же время глава Евросовета подчеркнул, что "геополитическое влияние не всегда измеряется лишь в военной мощи". "В ООН я позиционирую ЕС как лидера в защите основанного на законах, многостороннего миропорядка. Если эту роль не сыграем мы, то другие создадут иной миропорядок - без наших ценностей и правил. Если это произойдет, мы можем потерять все".

Отвечая на вопрос о том, что он считает самым серьезным провалом за время своего пребывания на посту главы Евросовета, Мишель указал: "Мы не смогли сдержать Россию, чтобы она не совершила нападения на Украину. Последствия этого ужасны".

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"Die Ukraine kann 2030 zur EU gehören"
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