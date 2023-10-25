Берлин: Киеву нужно больше дотаций ЕС, а не кредитов

Правительство Германии в принципе поддерживает концепцию Еврокомиссии оказать Украине долгосрочную, рассчитанную на четыре года финансовую помощь, но настаивает на пересмотре ее структуры и, возможно, размеров. Об этом заявили советники немецкого канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) на брифинге 25 октября накануне очередного саммита ЕС.

Высокая госзадолженность осложнит положение Украины в будущем

Тот факт, что Еврокомиссия включила финансовую помощь Украине в бюджетный план ЕС, рассчитанный на период с 2021 до 2027 года, в ведомстве федерального канцлера приветствуют. И предусмотренную на эти цели общую сумму в 50 млрд евро в Берлине считают в целом отвечающей потребностям Киева. Помощь Украине - финансовая, гуманитарная и военная, говорят советники Шольца, "остается высшим приоритетом правительства Германии".

Олаф Шольц и Владимир Зеленский в Гранаде, 5 октября 2023 года Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS/AFP

При этом, однако, указывают они, структура четырехлетнего финансового пакета ЕС для Украины должна быть несколько иной - больше прямых бюджетных дотаций, меньше займов. В Берлине считают, что высокая государственная задолженность Украины будет иметь для нее негативные последствия в будущем, после окончания войны, и осложнит для нее, в частности, взаимоотношения с Международным валютным фондом.

Кроме того, в правительстве ФРГ скептически относятся к предложению Еврокомиссии нарастить финансовую помощь Украине за счет увеличения взносов на эти цели стран-членов ЕС. Частично изыскать дополнительные средства, говорят в ведомстве федерального канцлера, можно путем их перераспределения из различных фондов Евросоюза. Окончательное решение на этот счет будет принято, очевидно, только на декабрьском саммите ЕС.

Берлин об условиях начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

На проходившем 24 октября в Берлине Германо-украинском бизнес-форуме премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду на начало переговоров о вступлении его страны в ЕС уже в этом году.

Отвечая на вопрос DW, готов ли Берлин на предстоящем саммите ЕС также выступить за начало таких переговоров, советник канцлера заявил, что этому должен предшествовать отчет Еврокомиссии о состоянии дел в семи сферах, реформы в которых являются предпосылкой для вступления Украины в Евросоюз. Такой отчет в Брюсселе еще не подготовлен.

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