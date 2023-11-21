Зеленский опроверг мнение о патовой ситуации в войне с РФ

Мнение некоторых украинских генералов о том, что в войне с Россией сложилась патовая ситуация, не соответствует действительности. Такую оценку высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun , обнародованному поздно вечером в понедельник, 20 ноября.

"В моральном плане нет патовой ситуации. Мы у себя дома. Россияне - на нашей земле. Поэтому тут патовой ситуации нет", - заявил украинский лидер. "Что касается неба, патовой ситуации нет. У россиян там больше сил", - добавил он.

При этом Зеленский признал, что отсутствие существенного прогресса в украинском контрнаступлении разочаровало некоторых союзников Киева, которые начали сомневаться, что ВСУ удастся изгнать российскую армию с территории Украины. "Нам нужно больше успехов на поле боя", - констатировал Зеленский. "Но это не кино. Не может быть волшебства каждый день", - добавил он, указав, что "волшебством" был тот факт, что Украина смогла выстоять в первые дни войны, когда на нее напала "вторая армия мира".

Зеленский об успехах Украины в Черном море

Между тем, по мнению украинского лидера, отсутствие прогресса в наземных операциях компенсируется успехами Украины в Черном море, ведь операции там также являются частью контрнаступления. "Мы действительно уничтожили часть российского флота. Мы сделали это. Мы подвинули их. У них нет всеобъемлющего влияния в Черноморском регионе", - указал президент Украины.

В то же время Зеленский подчеркнул, что украинцы, несмотря на усталость от войны, не готовы прекращать борьбу. "Мы не верим, что Путин, или Россия, мы не верим, что они хотят закончить войну. Они хотят убить нас. А мы хотим справедливости, - подчеркнул Зеленский. - Поэтому мы не говорим о мире любой ценой. Мы говорим о справедливом мире, потому что это очень важно, когда мы говорим об усталости, откуда она берется", - пояснил украинский лидер. "На поле боя трудно? Да. Но становиться друзьями или садиться за стол для дипломатических переговоров с Россией сейчас? Нет!" - заявил Зеленский.

Ранее в ходе интервью он заявил также: "Если вы спросите их (украинцев. - Ред.), хотите ли вы сдаться России, отдать наши земли? Вы готовы вести переговоры с Россией о том, как все это закончить? Вы готовы к компромиссу лично с Путиным, и устали ли вы от этого? Они ответят вам: "Мы не устали. Мы готовы и дальше оказывать сопротивление".

Зеленский о попытках убить его

В ходе того же интервью он рассказал корреспонденту The Sun , что спецслужбам Украины удалось предотвратить "пять или шесть" попыток покушений на его жизнь. По его словам, первый такой случай вызвал панику, однако потом все было не так страшно: "Первый раз очень интересно, когда это первый раз. А потом это как ковид. Сначала люди не знают, что с этим делать, и это вызывает большой страх. А потом разведка просто сообщает тебе детали, что еще одна группа прибыла в Украину, чтобы попытаться сделать это (совершить убийство президента страны. - Ред.)".

При этом Владимир Зеленский не стал уточнять, предпринимала ли Украина в ответ собственные попытки совершить политические убийства, отмечает The Sun, напоминая, что целый ряд украинцев, сотрудничавших с российскими властями, были убиты или ранены при взрывах автомобилей и мин-ловушек, которые, как предполагается, были сделаны украинскими спецназовцами и партизанами. "Я не могу обсуждать с вами никакие спецоперации украинской разведки или секретных служб или каких-то иных специальных сил", - указал Зеленский в этой связи.

На вопрос о том, воспользовалась бы Украина случаем, если бы ей предоставилась возможность убить президента РФ Владимира Путина, Зеленский ответил уклончиво: "Это война, и у Украины есть все права защищать нашу землю".

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