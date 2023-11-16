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Зеленский заявил о "перехваченной инициативе" в Черном море

Даниил Сотников
16 ноября 2023 г.

Благодаря использованию морских дронов и ракет Украина заставила Россию прятать свои корабли в Черном море, заявил Зеленский.

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Последствие удара ВСУ по штабу ЧФР в Севастополе
Последствие удара ВСУ по штабу ЧФР в СевастополеФото: Planet Labs PBC/AFP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина перехватила у России инициативу в Черном море благодаря работе флота морских дронов. Об этом он сказал в четверг, 16 ноября.

"Мы смогли перехватить у России инициативу в Черном море и создали такие условия в сфере безопасности, которые заставляют агрессора бежать из восточной части акватории и пытаться спрятать военные корабли. Впервые в мире именно на Черном море начал действовать флот морских дронов - украинский флот", - сказал Зеленский во время выступления на саммите Парламентской ассамблеи организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). 

По словам украинского президента, Россия теперь не способна использовать Черное море как "плацдарм для дестабилизации других регионов мира". Кроме того, Украина смогла обеспечить защиту западной части Черного моря, которая позволяет работать морским экспортным коридорам, подчеркнул Зеленский.

Россия не может заменить поврежденные корабли

В сентябре издание The Wall Street Journal писало со ссылкой на источники и аналитиков, что с помощью беспилотников и ракет собственного производства Украина в значительной степени подорвала военное превосходство России в Черном море.  

В сентябре ВСУ нанесли удара по военным кораблям РФ в Севастополе, в результате чего повреждения получили российская дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и крупный десантный корабль "Минск". После этого часть кораблей ВМФ РФ была выведена из Севастопольской бухты.

Россия же, как писал The Wall Street Journal, не может заменить утраченные корабли судами из других флотов, так как Турция запретила проход военных кораблей воюющих сторон с февраля 2022 года.

Смотрите также:

Ракетный удар по штабу флота в Севастополе

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