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Украина атаковала штаб Черноморского флота РФ в Севастополе

Павел Мыльников
22 сентября 2023 г.

Силы обороны Украины нанесли успешный удар по штабу Черноморского флота (ЧФ) России, заявило Стратегическое командование ВСУ. Министерство обороны РФ признало, что здание штаба повреждено.

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Служащий полиции на улице в Севастополе, 22 сентября 2023 года
Севастополь, 22 сентября 2023 годаФото: Alexei Malashenko/TASS/dpa/picture alliance

Силы обороны Украины нанесли успешный удар по штабу Черноморского флота (ЧФ) России в Севастополе, заявило в пятницу, 22 сентября, Стратегическое командование ВСУ. До этого "губернатор" Севастополя в аннексированном Крыму Михаил Развожаев сообщил, что "по штабу флота враги нанесли ракетный удар" и что "возле театра Луначарского упал осколок". Объекты гражданской инфраструктуры вокруг здания штаба не пострадали, написал Развожаев.

Среди людей, которые находились на улице в момент происшествия, никто не ранен, добавил он. В то же время агентство ТАСС сообщило, что к штабу направляется большое количество карет "скорой помощи". Telegram-канал "Крымский ветер" опубликовал видеозапись, на которой над штабом ЧФ поднимаются клубы дыма, а мимо здания проходят несколько человек.

Перекрытые улицы и "специальные мероприятия" в Севастополе

Позднее "власти" Севастополя сообщили об отмене угрозы ракетных и авиационных ударов. Однако Развожаев призвал не публиковать в интернете последствия инцидента, а также не выезжать в центр города, сославшись на перекрытые улицы и "специальные мероприятия".

В свою очередь министерство обороны России заявило, что средства противовоздушной обороны сбили пять ракет при отражении атаки на полуостров. Ведомство признало повреждение исторического здания штаба ЧФ, однако не привело подробности происшествия. По данным Минобороны, один военнослужащий пропал без вести.

Telegram-каналы: В штаб ЧФ попала ракета Storm Shadow

Telegram-каналы Mash и Shot пишут, что в здание штаба ЧФ, по предварительным данным, попала крылатая ракета Storm Shadow. Mash, кроме того, утверждает, что во время ракетной атаки по Севастополю в небо над Черным морем поднялся разведывательный самолет Boeing P-8A "Посейдон" ВМС США, который предположительно координировал действия ВСУ.

Всего по городу было выпущено несколько крылатых ракет, но большинство из них были сбиты средствами ПВО. От обломков другого снаряда загорелась трава в пригороде Бахчисарая, пишет Mash.

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Служащий полиции на улице в Севастополе, 22 сентября 2023 года

Украина атаковала штаб Черноморского флота РФ в Севастополе

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