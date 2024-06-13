США, Британия и Канада: РФ вмешивается в выборы в Молдове

Соединенные Штаты, Великобритания и Канада обвинили Россию в заговоре с целью повлиять на исход президентских выборов в Молдове в октябре. В совместном заявлении правительств трех стран , опубликованном Госдепартаментом США в четверг, 13 июня, говорится, что Россия стремится усилить напряженность в обществе и разжечь негативное отношение к Западу и действующей команде прозападного президента Молдовы Майи Санду, используя дезинформацию и интернет-пропаганду.

"Мы предпринимаем этот шаг, чтобы предупредить наших демократических партнеров и союзников о том, что российские субъекты проводят заговор с целью повлиять на результаты президентских выборов в Молдове осенью 2024 года", - отмечается в заявлении. Правительства США, Великобритании и Канады указали, что в настоящее время Россия поддерживает кандидатов на пост президента и что "эти российские субъекты активно используют дезинформацию и пропаганду в интернете, в прямом эфире и на улицах для достижения своих целей".

Они, в частности, раздувают критику в адрес Санду и ее партии "Действие и солидарность" (PAS) "с целью подстрекательства к протестам" и планируют распространять "ложь о характере и намерениях действующего президента", а также "о предполагаемых нарушениях в ходе выборов", говорится в заявлении. "Если вмешательство России в выборы в Молдове окажется безуспешным, есть основания полагать, что Москва попытается спровоцировать протесты", - предупредили правительства трех стран.

Выборы президента и референдум о вступлении в ЕС

Президентские выборы в Молдове состоятся 20 октября. Пост главы государства с декабря 2020 года занимает Майя Санду. Она намерена баллотироваться на второй президентский срок. В один день с выборами президента пройдет референдум по вопросу вступления республики в Европейский Союз. В случае положительного исхода голосования вступление в ЕС будет записано в конституцию Молдовы как "стратегическая цель".