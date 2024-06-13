  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаМолдова

США, Британия и Канада: РФ вмешивается в выборы в Молдове

Жан Рофе
13 июня 2024 г.

Правительства США, Великобритании и Канады предупредили, что Россия попытается повлиять на результаты президентских выборов в Молдове осенью и, возможно, спровоцировать протесты.

https://p.dw.com/p/4h0fN
Президент Молдовы Майя Санду на пресс-конференции в Берлине, 17 мая 2024 года
Майя Санду (фото из архива)Фото: MICHELE TANTUSSI/AFP

Соединенные Штаты, Великобритания и Канада обвинили Россию в заговоре с целью повлиять на исход президентских выборов в Молдове в октябре. В совместном заявлении правительств трех стран, опубликованном Госдепартаментом США в четверг, 13 июня, говорится, что Россия стремится усилить напряженность в обществе и разжечь негативное отношение к Западу и действующей команде прозападного президента Молдовы Майи Санду, используя дезинформацию и интернет-пропаганду.

"Мы предпринимаем этот шаг, чтобы предупредить наших демократических партнеров и союзников о том, что российские субъекты проводят заговор с целью повлиять на результаты президентских выборов в Молдове осенью 2024 года", - отмечается в заявлении. Правительства США, Великобритании и Канады указали, что в настоящее время Россия поддерживает кандидатов на пост президента и что "эти российские субъекты активно используют дезинформацию и пропаганду в интернете, в прямом эфире и на улицах для достижения своих целей".

Они, в частности, раздувают критику в адрес Санду и ее партии "Действие и солидарность" (PAS) "с целью подстрекательства к протестам" и планируют распространять "ложь о характере и намерениях действующего президента", а также "о предполагаемых нарушениях в ходе выборов", говорится в заявлении. "Если вмешательство России в выборы в Молдове окажется безуспешным, есть основания полагать, что Москва попытается спровоцировать протесты", - предупредили правительства трех стран.

Выборы президента и референдум о вступлении в ЕС

Президентские выборы в Молдове состоятся 20 октября. Пост главы государства с декабря 2020 года занимает Майя Санду. Она намерена баллотироваться на второй президентский срок. В один день с выборами президента пройдет референдум по вопросу вступления республики в Европейский Союз. В случае положительного исхода голосования вступление в ЕС будет записано в конституцию Молдовы как "стратегическая цель".

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Девочка говорит по телефону

Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдове

Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдове

250 тысяч детей растут в Молдове без родителей, уехавших на заработки за границу - в первую очередь, в Италию. Андреа Дифенбах рассказывает о них в книге "Страна без родителей", вышедшей в издательстве Kehrer-Verlag.
Общество6 июля 2016 г.8 фото
external

Получают ли жители Гагаузии на самом деле незаконные выплаты из России?

Получают ли жители Гагаузии на самом деле незаконные выплаты из России?

Жители автономии на юге Молдовы, вероятно, получают незаконные выплаты из России. Средства якобы жертвуют "партнеры и инвесторы" Гагаузии. Лидер региона, протеже беглого олигарха Илана Шора, обещает, что надбавки будут ежемесячными. Эксперты опасаются, что прокремлевскому политику удастся фактически подкупить часть избирателей в преддверии выборов президента и референдума о вступлении в ЕС.
Политика28 мая 2024 г.04:12 мин.
Ilan Shor

Зачем молдавский олигарх Илан Шор получил гражданство РФ

Зачем молдавский олигарх Илан Шор получил гражданство РФ

Россия дала гражданство беглому молдавскому олигарху Илану Шору. На родине он осужден за причастность к "краже века", когда из банковской системы Молдовы вывели миллиард долларов. Эксперты утверждают, что получение Шором паспорта РФ значительно снижает шансы Кишинева добиться его экстрадиции.
Политика19 мая 2024 г.03:03 мин.
Показать еще