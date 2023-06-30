Возможный транш от RT: британскому политику закроют счета

Банковские счета бывшего лидера Партии "Брекзита" Найджела Фараджа будут закрыты, пишет британское издание The Times в пятницу, 30 июня. Сам политик подтвердил, что получил соответствующее уведомление от финансового института двумя месяцами ранее, а закрытие произойдет в ближайшее время. Фарадж указал, что обращался в 7 банков с намерением перевести счета, однако получил отказ.

Экс-лидер Партии "Брекзита" назвал ситуацию "серьезным политическим преследованием на самом высоком уровне нашей системы". "Истеблишмент пытается заставить меня покинуть Великобританию, закрыв мои банковские счета", - посетовал Фарадж. Он отметил, что не получил никаких объяснений от банка и обратился к юристам с целью оспорить действия финансового института.

В то же время политик допустил, что ситуация связана со словами одного из парламентариев о крупной сумме денег, которую Фарадж якобы получил от российского государственного телеканала RT. В марте 2022 года депутат от Лейбористской партии Кристофер Брайант во время дебатов в Палате общин о введении санкций в отношении РФ заявил, что Фарадж только в 2018 году получил 548 573 фунта стерлингов (около 635 тысяч евро) от RT - "от российского государства". Однако Фарадж решительно отверг утверждения парламентария.

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