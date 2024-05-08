  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыВеликобритания

Лондон лишит дипстатуса принадлежащие России объекты

Ольга Лебедева
8 мая 2024 г.

Правительство Великобритании вышлет российского атташе по обороне, лишит дипломатического статуса ряд принадлежащих РФ объектов и сократит срок действия дипломатических виз для россиян.

https://p.dw.com/p/4fe24
Посольство РФ в Лондоне
Посольство РФ в ЛондонеФото: Alberto Pezzali/AP/dpa/picture alliance

В рамках крупного пакета мер по укреплению защиты от предполагаемой враждебной деятельности России на территории Великобритании власти королевства вышлют необъявленного российского шпиона - российского атташе по вопросам обороны, являющегося "незаявленным офицером военной разведки". Кроме того, несколько принадлежащих РФ объектов недвижимости, которые, предположительно, использовались в разведывательных целях, будут лишены дипломатического статуса, сообщило британское правительство в среду, 8 мая.

Одновременно Лондон намерен ввести новые ограничения для российских дипломатических виз, в том числе, ограничить срок пребывания дипломатов РФ в Великобритании, отмечается далее. В заявлении также указывается, что Великобритания 8 мая вызвала российского посла, чтобы сообщить ему об этих мерах и заявить о недопустимости действий РФ.

Клеверли: "Мощный сдерживающий сигнал России"

Министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли, разъясняя принимаемые меры в Палате общин британского парламента, отметил, что Лондон встревожен очевидным ростом "преступной" российской активности на британской территории, включая поджог связанного с Украиной предприятия, который, вероятно, мог координироваться Кремлем. В апреле в связи с этим делом предъявлены обвинения британцу, который, как утверждается, имел связи с "Группой Вагнера". По словам Клеверли, Лондон принимает пакет мер, чтобы "послать России мощный сдерживающий сигнал" и сократить угрозу Великобритании от российских разведслужб.

В свою очередь британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон указал, что новые меры "являются недвусмысленным сигналом российскому государству", которое предпринимает все более дерзкие действия по подрыву безопасности Великобритании и Европы. "Вместе с нашими друзьями и партнерами мы продолжим поддерживать Украину и привлекать Россию к ответственности за ее вредоносную деятельность", - указал он.

В Москве угрожают ответными мерами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление Лондона выступила с угрозами "соразмерного" и "жесткого" ответа. Она обвинила Великобританию в "провокациях" и усилиях по "повышению градуса конфронтации".

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Логотип международной банковской системы SWIFT

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины

Санкции, введенные западными странами против России за нападение на Украину, затронули самые различные сферы российской экономики. Ограничения ввели и западные частные компании. Фотогалерея DW.
Политика31 марта 2022 г.19 фото
external

Глава Федерального ведомства по охране конституции: РФ постоянно проводит шпионскую деятельность в ущерб интересам Германии

Глава Федерального ведомства по охране конституции: РФ постоянно проводит шпионскую деятельность в ущерб интересам Германии

"Страна, которая готова вести войну самыми жестокими средствами, не чурается и диверсий", - говорит Томас Хальденванг, глава Федерального ведомства по охране конституции, о России.
Политика24 апреля 2024 г.13:31 мин.
Британский премьер Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский на подписании в Киеве 12 января соглашения о безопасности

Эксперт: соглашение Киева и Лондона - дипломатический жест

Эксперт: соглашение Киева и Лондона - дипломатический жест

Соглашение по безопасности между Украиной и Великобританией вряд ли поможет Киеву и ВСУ в краткосрочной перспективе, считает эксперт Королевского колледжа Лондона Марина Мирон. Интервью DW.
Конфликты16 января 2024 г.
Показать еще