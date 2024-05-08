Лондон лишит дипстатуса принадлежащие России объекты

В рамках крупного пакета мер по укреплению защиты от предполагаемой враждебной деятельности России на территории Великобритании власти королевства вышлют необъявленного российского шпиона - российского атташе по вопросам обороны, являющегося "незаявленным офицером военной разведки". Кроме того, несколько принадлежащих РФ объектов недвижимости, которые, предположительно, использовались в разведывательных целях, будут лишены дипломатического статуса, сообщило британское правительство в среду, 8 мая.

Одновременно Лондон намерен ввести новые ограничения для российских дипломатических виз, в том числе, ограничить срок пребывания дипломатов РФ в Великобритании, отмечается далее. В заявлении также указывается, что Великобритания 8 мая вызвала российского посла, чтобы сообщить ему об этих мерах и заявить о недопустимости действий РФ.

Клеверли: "Мощный сдерживающий сигнал России"

Министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли, разъясняя принимаемые меры в Палате общин британского парламента, отметил, что Лондон встревожен очевидным ростом "преступной" российской активности на британской территории, включая поджог связанного с Украиной предприятия, который, вероятно, мог координироваться Кремлем. В апреле в связи с этим делом предъявлены обвинения британцу, который, как утверждается, имел связи с "Группой Вагнера". По словам Клеверли, Лондон принимает пакет мер, чтобы "послать России мощный сдерживающий сигнал" и сократить угрозу Великобритании от российских разведслужб.

В свою очередь британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон указал, что новые меры "являются недвусмысленным сигналом российскому государству", которое предпринимает все более дерзкие действия по подрыву безопасности Великобритании и Европы. "Вместе с нашими друзьями и партнерами мы продолжим поддерживать Украину и привлекать Россию к ответственности за ее вредоносную деятельность", - указал он.

В Москве угрожают ответными мерами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление Лондона выступила с угрозами "соразмерного" и "жесткого" ответа. Она обвинила Великобританию в "провокациях" и усилиях по "повышению градуса конфронтации".