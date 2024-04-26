Британца обвиняют в поджоге предприятия от имени "Вагнера"

Двадцатилетнего гражданина Великобритании обвиняют в связях с ЧВК "Вагнер" и действиях "на пользу России". Следствие считает, что он вербовал людей для поджога связанного с Украиной предприятия.

Гражданину Великобритании Дилану Эрлу были предъявлены обвинения в организации поджогов связанных с Украиной предприятий в Лондоне от имени ЧВК "Вагнер". Следствие считает, что 20-летний британец вступал в контакт с куратором в признанной в стране террористической ЧВК, а затем проводил разведку целей "в связи с деятельностью, направленной на пользу России".

Кроме того, Эрла обвиняют в вербовке третьих лиц для совершения поджога связанного с Украиной промышленного объекта в Лондоне.

Обвиняемыми по делу, помимо Дилана Эрла проходят еще четыре человека. 60-летнему Полу Инглишу и 21-летнему Нии Менсаху были предъявлены обвинения в поджоге с отягчающими обстоятельствами. 22-летнего Джейка Ривза обвиняют в приеме выплаты от иностранной разведки и поджоге с отягчающими обстоятельствами, а 22-летний Дмитриус Паулауска обвиняется в том, что располагал информацией о подготовке атак, но не поделился ей с правоохранителями.

Пожар на связанном с Украиной предприятия в Лондоне

20 марта 2024 года в районе Лейтон на востоке Лондона загорелся промышленный объект. Для его тушения было привлечено 8 единиц техники и около 60 спасателей. Позже стало известно, что предприятие было связано с Украиной и принадлежало компаниям Oddisey и Meest UK. В документах следствия предполагаемый виновник пожара обозначен как "мистер Икс".