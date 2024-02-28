В шпионаже на РФ в Великобритании обвинен шестой болгарин

Королевская уголовная прокуратура (CPS) Великобритании предъявила обвинение в шпионаже в пользу России уже шестому гражданину Болгарии - им стал 38-летний Тихомир Иванчев, сообщается во вторник, 27 февраля, на сайте британского ведомства.

Как заявил руководитель специального отдела по борьбе с преступлениями и терроризмом Ник Прайс, Иванчев обвиняется в "сговоре с целью получения, сбора, записи или публикации документов или информации, которые могли быть прямо или косвенно использованы с целью нанесения ущерба безопасности и интересам государства". Уточняется, что он жил в районе Эктон в западном Лондоне, других подробностей не приводится.

Ранее, в сентябре 2023 года, схожие обвинения были предъявлены пятерым гражданам Болгарии - это 45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов, 31-летняя Катрин Иванова, 31-летний Иван Стоянов и 29-летняя Ваня Габерова. Кроме того, Русеву, Джамбазову и Ивановой предъявили обвинения в подделке документов, в том числе паспортов и других удостоверений личности. Свою деятельность группа осуществляла с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года, предполагают следователи. Суд над ними назначен на 28 октября 2024 года.

Связь с делом Яна Марсалека

Как полагает британское следствие, центральную роль в качестве посредника между Москвой и группой болгар, которые должны предстать перед судом в Лондоне, играл скрывающийся от немецкого правосудия бывший операционный директор финансовой компании Wirecard Ян Марсалек (Jan Marsalek). По мнению следователей, Марсалек был вовлечен в шпионскую деятельность даже после своего побега из Германии.

В Германии Марсалек считается главным подозреваемым в скандале с компанией Wirecard, в которой он отвечал за бизнес с так называемыми сторонними компаниями-партнерами - внешними поставщиками платежных услуг, которые обрабатывали или якобы обрабатывали платежи по кредитным картам от имени Wirecard, в основном в Азии.

В июне 2020 года выяснилось, что 1,9 млрд евро предполагаемых доходов от этого бизнеса "пропали бесследно": два банка на Филиппинах, которые предположительно держали деньги, сообщили что у них такой суммы нет и никогда не было. Wirecard, сославшись на "чрезмерную задолженность" подала заявление о банкротстве. Марсалек покинул Германию, когда крах группы стал очевиден. Как предполагается, он находится в России, где живет под госзащитой, предоставленной ФСБ РФ.

Смотрите также: