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Экс-менеджера Wirecard подозревают в шпионаже в пользу РФ

Виталий Кропман
26 сентября 2023 г.

По версии британских следователей, Ян Марсалек играл центральную роль в качестве посредника между Москвой и группой болгар, которые должны предстать перед судом в Лондоне как подозреваемые в шпионаже в пользу России.

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Объявление о розыске Яна Марсалека
Объявление о розыске Яна МарсалекаФото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

Скрывающийся от немецкого правосудия бывший операционный директор финансовой компании Wirecard Ян Марсалек (Jan Marsalek) подозревается британскими следователями в том, что он был частью шпионской сети, работавшей на Россию. Об этом говорится в заявлении британской прокуратуры, распространенном во вторник, 26 сентября. Ранее об этих обвинениях сообщил журнал Der Spiegel.

По версии британских следователей, Марсалек играл центральную роль в качестве посредника между Москвой и группой болгар, которые должны предстать перед судом в Лондоне как подозреваемые в шпионаже в пользу России.

Роль Марсалека в банкротстве Wirecard

Ян Марсалек, ранее занимавший должность директора по продажам финансовой компании Wirecard, уже некоторое время скрывается от немецкого правосудия и, как предполагается, находится в России, где живет под госзащитой, предоставленной ФСБ РФ.  Он считается главным подозреваемым в скандале с Wirecard, напоминает агентство dpa. Марсалек отвечал за бизнес с так называемыми сторонними компаниями-партнерами - внешними поставщиками платежных услуг, которые обрабатывали или якобы обрабатывали платежи по кредитным картам от имени Wirecard, в основном в Азии.

В июне 2020 года выяснилось, что 1,9 млрд евро, предполагаемых доходов от этого бизнеса, "пропали бесследно": два банка на Филиппинах, которые предположительно держали деньги, сообщили что у них такой суммы нет и никогда не было. 25 июня Wirecard, сославшись на "чрезмерную задолженность" подала заявление о банкротстве. Марсалек покинул Германия, когда крах группы стал очевиден. Согласно расследованию центра "Досье" и газеты Süddeutsche Zeitung, Марсалек в 2021 году получил российский паспорт на подставное имя Германа Баженова. При этом, как выяснили журналисты, номер выданного ему документа совпадает с просроченным паспортом экс-депутата Госдумы РФ Дарьи Митиной и формально может быть недействительным.

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