Wirecard: Финансовый скандал века в Германии дошел до суда

Перед судом в Мюнхене предстанет экс-глава обанкротившейся компании Wirecard, которая несколько лет обманывала тысячи акционеров и клиентов. Второй ключевой обвиняемый прячется сейчас в РФ.

В Мюнхене в четверг, 8 декабря, начинается судебный процесс по делу, в центре которого один из самых громких экономических скандалов века в Германии. Прокуратура баварской столицы обвиняет гражданина Австрии и бывшего шефа разорившегося концерна Wirecard Маркуса Брауна (Markus Braun) вместе с другими бывшими топ-менеджерами в мошенничестве, подделке отчетности и хищении средств концерна.

В одночасье тысячи акционеров и клиентов лишились в общей сложности двадцати миллиардов евро - во столько оценивалась Wirecard до своего внезапного банкротства, не говоря уже об исчезнувших миллиардах со счетов самой компании. Банкротство Wirecard стало одним из самых громких экономических скандалов в истории Германии за последние 80 лет. Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и ее тогдашний заместитель и глава Минфина, а ныне действующий канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) были вынуждены давать показания как свидетели в рамках парламентского расследования этого громкого дела.

Ключевой обвиняемый прячется в России

Wirecard буквально за несколько лет успел вознестись в элиту немецкого бизнеса, чтобы еще быстрее позволить превратить в пыль не только миллиарды евро, но и раствориться своим руководителям: один из обвиняемых считается мертвым, хотя тела никто не видел; второй ключевой обвиняемый, помимо Маркуса Брауна, прячется в России и, вероятно, уже имеет российский паспорт. Речь идет о бывшем члене совета директоров Wirecard Яне Марсалеке (Jan Marsalek), австрийце, которого подозревают не только в махинациях на миллиарды евро, но и в связях с российскими спецслужбами.

Объявление о розыске Яна Марсалека в связи с обвинениями в "мошенничестве на миллиарды евро" Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

Марсалек вел активную вторую жизнь, помимо работы в концерне, и имел "контакты с российскими спецслужбами, которые помогли ему в побеге и в том, чтобы уйти на дно" - к такому выводу пришел контрольный комитет бундестага, расследовавший мошенничество в компании Wirecard. Марсалек в частных разговорах хвастал перед своими собеседниками доступом к секретным сведениям австрийской спецслужбы BVT - следствие в Австрии пришло к выводу, что знакомые из BVT и помогли ему сбежать.

Немецкая газета Bild утверждает, что властям ФРГ известен и адрес проживания беглого менеджера в Москве, при этом жилье Марсалек нашел по наводке и при помощи ФСБ РФ, сообщало издание. Органы юстиции ФРГ подтвердили, что в этом году уже потребовали от России выдачи Яна Марсалека, но шансы на то, что это произойдет, по оценке экспертов, невелики.

Браун всю вину сваливает на Марсалека

Среди тех, кто помимо экс-главы Wirecard Маркуса Брауна все же оказался на скамье подсудимых, - главный бухгалтер концерна Штефан фон Е. (Stephan von E.), а также еще один менеджер и главный свидетель обвинения Оливер Белленхаус (Oliver Bellenhaus). Звездный адвокат Брауна Альфред Дирламм (Alfred Dierlamm) надеется убедить судей в том, что его подзащитный был лишь жертвой Марсалека и не знал о махинациях, творившихся за его спиной. Белленхаус, как надеется сторона обвинения, поможет ей опровергнуть главную линию защиты.

На махинации приходилось примерно 70 процентов оборота концерна, указывают наблюдатели за судебным процессом. Обвинение намерено также привести доказательства в суде о том, что в Wirecard просто выдумывали трансакции, чтобы повысить оборот концерна, выводили сотни миллионов евро и долларов на счета подставных компаний в странах Азии. Так что адвокатам вряд ли удастся убедить суд в том, что Браун "был самым наивным или глупым CEO всех времен и народов" - как в шутку о стратегии защиты пишут в некоторых немецких СМИ.

Германские ведомства годами закрывали глаза на проблемы в Wirecard

Скандал вокруг махинаций в Wirecard бросил тень на различные германские властные ведомства, годами игнорировавшие тревожные сигналы. Журналисты, независимые биржевые аналитики еще с 2015-2016 годов предупреждали о том, что балансовая отчетность Wirecard не в порядке, но это не помешало компании в 2018 году войти в элитный биржевой индекс DAX.

На проблемы указывали и следователи из США. Но руководству концерна раз за разом удавалось выходить сухими из воды, объясняя нестыковки тем, что аналитики или журналисты, мол, не умеют читать балансовую отчетность такой высокотехнологичной компании как Wirecard - она предоставляла услуги платежной онлайн-системы.

Журналист Financial Times Дэн Маккрам - один из тех, кто подробнее всех писал о махинациях в Wirecard Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Ни немецкая полиция, ни прокуратура, ни Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (BaFin) никак не хотели обращать внимания на сообщения о правонарушениях в концерне. Более того, в 2019 году прокуратура Баварии попросила BaFin дать команду биржевым площадкам остановить торги акциями компании с целью игры на понижение после очередного разоблачения со стороны журналистов. Это было сделано именно в пользу менеджмента, убежден бывший депутат бундестага Фабио де Мази (Fabio de Masi), который был членом контрольного комитета бундестага по расследованию скандала с Wirecard.

"Роль прокуратуры сама по себе скандальна. Прокуроры на основе дикой теории заговора, что, мол, журналисты Bloomberg (имеется в виду расследование Financial Times. - Ред.) хотели шантажировать компанию, ввели запрет на игру на понижение. А потом еще прокуратура позволила Яну Марсалеку сбежать из Германии, хотя к тому моменту они уже три дня знали, что на счетах Wirecard не достает 3 миллиардов евро", - говорится в письменном ответе де Мази, полученном DW.

В подземном помещении без окон в здании тюрьмы Штадельхайм

Действительно, уголовное дело в отношении менеджмента Wirecard было заведено в Мюнхене только после того, как концерн объявил о банкротстве. Считается, что именно из-за допущенных ранее ошибок расследование было особенно масштабным: этим делом занимались сразу пять следователей, которые опросили 450 свидетелей, проверили трансакции по 1100 банковским счетам, обратились за юридической помощью в 25 стран и собрали в общей сумме 42 терабайта информации по делу.

Судебный процесс по делу Wirecard пройдет не в обычном зале мюнхенского суда, а в подземном помещении без окон в здании тюрьмы Штадельхайм. Первого заседания судьям едва ли хватит на то, чтобы зачитать краткую версию обвинительного заключения, - считается, что только ее будут оглашать не менее пяти часов. Председательствующий судья Маркус Фёдиш (Markus Födisch) пока назначил сто судебных заседаний - наблюдатели уверены, что и этого количества не хватит. Маркусу Брауну грозит по каждому эпизоду обвинения до десяти лет лишения свободы.

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