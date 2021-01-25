Скандал вокруг Wirecard: глава надзорного ведомства ФРГ уходит в отставку

Феликс Хуфельд (Felix Hufeld) уходит в отставку с должности президента Федерального ведомства по надзору за финансовым сектором (BaFin) на фоне скандала вокруг обанкротившейся немецкой компании Wirecard. Ее руководство, по данным правоохранителей, с 2015 года систематически подделывало данные о балансе компании и раздувало продажи, чтобы скрыть, что на самом деле этот бизнес приносит убытки. Как сообщили в пятницу, 29 января, в министерстве финансов ФРГ, финансовый регулятор Германии нуждается в реорганизации, "чтобы более эффективно выполнять свою надзорную функцию".

По словам главы Минфина ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), BaFin в дальнейшем должен получить больше полномочий и прав на вмешательство в случае нарушений. "Мы совместим запланированную организационную реформу BaFin с новыми кадровыми перестановками", - подчеркнул Шольц. Дополнительные подробности на этот счет, как ожидается, станут известны на следующей неделе.

Wirecard помогала проводить платежи в серой зоне интернета

Компания Wirecard, основанная в 1999 году, строила бизнес на эквайринге - посреднических услугах между владельцами кредитных и дебетовых карт, банками и продавцами. Изначально она помогала проводить платежи в серой зоне интернета, за которые более солидные компании не хотели браться: расчеты в онлайн-казино и на порносайтах. Вершиной успеха Wirecard стало присоединение компании к элите немецкого бизнеса в сентябре 2018 года: включение в Топ-30 главного биржевого индекса Германии - DAX.

После аудита Wirecard признала, что записала в актив 1,9 млрд евро с несуществующих банковских счетов. Курс ее акций на бирже рухнул, а сама она объявила о банкротстве. Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором назвало ситуацию "катастрофой" и "позором". Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинг Wirecard.

Возможная связь Яна Марсалека с ГРУ

Бывшего топ-менеджера Wirecard Яна Марсалека считают ключевой фигурой в скандале вокруг компании. Ему удалось бежать из Германии, он был объявлен в розыск. По данным германских СМИ, он мог находиться в Беларуси или в России. Посольство Австрии в РФ говорило, что не располагает информацией о местонахождении бывшего топ-менеджера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле ничего не известно о "перевозе" Марсалека в Россию.

О том, что Марсалек мог быть связан с российскими спецслужбами, в первую очередь с Главным разведывательным управлением Генштаба (ГРУ), писал, в частности, немецкий еженедельник Der Spiegel. Данные об этом подкрепляют результаты обширного журналистского расследования, в котором участвовали репортеры нескольких именитых изданий, указали немецкие журналисты.

По утверждению сотрудников расследовательского портала Bellingcat, они располагали данными о том, что российские спецслужбы проявляли повышенный интерес к Яну Марсалеку, а с начала 2015 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) якобы отслеживала и объединяла в одной из своих баз данных информацию обо всех его международных поездках.

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