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Риши Сунак покинул пост премьер-министра Великобритании

Александра Иванова
5 июля 2024 г.

После поражения Консервативной партии Великобритании на парламентских выборах Риши Сунак покинул должность премьера и объявил об уходе с поста председателя партии.

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Экс-премьер-министр Великобритании Риши Сунак
Экс-премьер-министр Великобритании Риши СунакФото: Henry Nicholls/AFP/Getty Images

На фоне поражения Консервативной партии на парламентских выборах в Великобритании ее председатель и премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак объявил, что оставляет этот пост. "Я услышал ваш гнев", - цитирует медиакомпания BBC выступление Сунака в пятницу, 5 июля, на Даунинг стрит.

Сунак подчеркнул, что уйдет с поста главы Консервативной партии, как только определится кандидатура его преемника.

Ранее Риши Сунак принес извинения перед своей партией и избирателями и пожелал лидеру лейбористов Киру Стармеру удачи в роли нового главы британского правительства. Около полудня 5 июля пресс-служба Букингемского дворца распространила сообщение о том, что Риши Сунак получил аудиенцию у короля Великобритании Карла III и тот принял прошение о его отставке с поста главы правительства. 

Ожидается, что Кир Стармер во второй половине дня 5 июля выступит с обращением к британскому народу из резиденции премьер-министра Великобритании .

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