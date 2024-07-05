В Великобритании лейбористы получили абсолютное большинство

В Великобритании оппозиционная Лейбористская партия получила абсолютное большинство мест на выборах в нижнюю палату парламента - Палату общин. По результатам подсчета части бюллетеней, лейбористы на утро пятницу, 5 июля, получают более 340 из 650 депутатских мандатов (для абсолютного большинства необходимо 326).

Еще ночные опросы избирателей предвещали рекордную победу лейбористов. По данным экзит-полов, они получили 410 мест, в то время как правившей до сил пор Консервативной партии во главе с премьер-министром Риши Сунаком досталось лишь 131 место. Это наихудший показатель консерваторов с начала 20 столетия. Третий результат у либерал-демократов - 61 мандат, четвертой стала правопопулистская партия Найджела Фараджа Reform UK ("Реформировать Соединенное Королевство") - 13 мест.

Новым премьером станет Кир Стармер

Исход парламентских выборов в Великобритании означает, что новым премьер-министром страны станет лидер лейбористов 61-летний Кир Стармер. Действующий премьер Сунак признал поражение. "Лейбористская партия выиграла эти всеобщие выборы, и я позвонил сэру Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой", - сказал он.

"Сегодня власть перейдет из рук в руки мирным и упорядоченным путем по доброй воле обеих сторон", - добавил Сунак, назвав результаты голосования "отрезвляющими" и добавив, что он принимает на себя ответственность за поражение своей партии.

Стармер обещает национальное обновление

Между тем Кир Стармер, выступая с речью перед ликующими сторонниками в Лондоне, заявил, что Соединенные Королевство вновь видит "луч надежды", и пообещал, что страна "вернет свое будущее".

"Мы победили. Перемены начнутся уже сейчас. По всей стране люди будут пробуждаться с этой новостью, с чувством облегчения от того, что тяжелое бремя, наконец, снято с плеч этой великой нации. И теперь мы можем смотреть вперед, войти в утро, в солнечный луч надежды, сначала бледный, но все усиливающийся в течение дня, вновь озаряющий страну надеждой вернуть после 14 лет свое будущее", - заявил Стармер.

Лидер лейбористов отметил, что перемены не наступят за один день. Он подчеркнул, что понимает всю лежащую на нем ответственность. "В политике нет ничего предопределенного. Победы не падают с неба - они добываются в тяжелом бою. Успех стал возможным лишь благодаря тому, что партия изменилась. Британцы увидели, что лейбористы служат их интересам. И это не прекратится", - пообещал Кир Стармер.