Новое британское правительство ускорит военную помощь Киеву

Новый министр обороны Великобритании Джон Хили пообещал в течение ста дней выделить Украине пакет военной помощи, обещанный предыдущим правительством Соединенного Королевства. С соответствующим заявлением он выступил в ходе визита в Одессу в воскресенье, 7 июля. Его слова приводит сайт правительства Великобритании.

В городе на юге Украины Хили встретился с президентом страны Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым. Во время своего визита недавно назначенный на пост министр подтвердил намерение усилить поддержку Киева со стороны новых британских властей. "Как новый министр обороны, я буду следить за тем, чтобы мы активизировали поддержку Великобритании, увеличив поставки жизненно важной военной помощи", - заявил он.

Что войдет в новый пакет военной помощи

Как следует из опубликованного на сайте британского правительства сообщении, в новый пакет военной помощи войдут 250 тысяч боеприпасов калибра 50 мм, 90 ракет Brimstone, 50 малых военных катеров, 40 машин разминирования, 10 самоходных артиллерийских установок AS-90 и запчасти к поставленным ранее гаубицам, а также 61 бульдозер для строительства оборонительных позиций.

Новое правительство Кира Стармера в Великобритании

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер, официально вступивший в должность премьер-министра Великобритании 5 июля, огласил состав своего кабинета министров. Большинство постов в новом правительстве Соединенного Королевства заняли его однопартийцы, ранее входившие в теневой кабинет официальной оппозиции.

Должность канцлера казначейства Великобритании заняла Рейчел Ривз. Она стала первой женщиной в истории на этом посту. Вице-премьером была назначена заместитель нового премьера по Лейбористской партии Анджела Рэйнер. Новым главой министерства внутренних дел Великобритании стала Иветт Купер, МИД возглавил Дэвид Лэмми, а министерство обороны - Джон Хили.