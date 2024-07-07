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Новый глава МИД Британии Лэмми готов поддерживать Украину

Сергей Ромашенко
7 июля 2024 г.

Новое британское правительство будет продолжать поддерживать Украину, заверил Дэвид Лэмми. В ходе визита в Берлин он выразил намерение перезагрузить отношения Великобритании с Евросоюзом.

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Главы МИД Великобритании Дэвид Лэмми и Анналена Бербок на фоне флагов ЕС, Великобритании и Германии
Главы МИД Великобритании Дэвид Лэмми и Анналена Бербок в Берлине 6 июляФото: Thomas Koehler/AA/photothek.de/picture alliance

Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми выразил намерение продолжать оказывать поддержку Украине, обороняющейся от российской агрессии. "Наше правительство останется приверженным лидерству Соединенного Королевства по Украине и нашей непоколебимой поддержке Украины в сфере безопасности", - написал он в своем микроблоге в соцсети Х в субботу, 6 июля, за несколько дней до открытия саммита стран НАТО в Вашингтоне.

В ходе визита в Германию 6 июля Лэмми также сообщил, что вместе с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) он обсудил угрозы и поддержку Украины. Со своей стороны германское внешнеполитическое ведомство заявило, что в преддверии саммита НАТО Бербок и Лэмми обсудят, как вместе с союзниками сделать помощь Украине еще более эффективной.

Перезагрузка отношений Британии с ЕС

Германия стала первой страной, которую посетил Лэмми после прихода к власти в Великобритании нового лейбористского правительства. "Новое правительство Соединенного Королевства весьма ясно сформулировало свои приоритеты. Мы хотим перезагрузки наших отношений с Европой", - заявил новый глава британского МИДа.

По словам Лэмми, Великобритания изучает вопрос о том, как снова сблизить Соединенное Королевство с ЕС. Он исключил возможность возвращения королевства на внутренний рынок ЕС и в Таможенный союз Евросоюза, но отметил, что стороны многое могут делать сообща, "начиная с безопасности и пакта безопасности между Соединенным Королевством и Евросоюзом".

Такой пакт может затронуть весьма широкий круг тем, в том числе оборону, энергетику и климат, сказал Лэмми. "Я хотел бы ясно заявить, что европейцы наши друзья, и мы на фоне войны в Европе, должны продолжать увеличивать расходы на оборону и тесно сотрудничать", - добавил он.

Расширение сотрудничества

Со своей стороны Анналена Бербок назвала Великобританию неотъемлемой частью Европы в сфере науки, культуры и безопасности. "Вместе с новым британским правительством мы изучаем, как снова приблизить Соединенное Королевство к Евросоюзу", - заявила она.

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