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Кир Стармер представил состав нового правительства Британии

Ася Миллер
6 июля 2024 г.

Большинство постов в новом правительстве Великобритании заняли члены Лейбористской партии, ранее входившие в теневой кабинет официальной оппозиции Кира Стармера.

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир СтармерФото: Phil Noble/REUTERS

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер, официально вступивший в должность премьер-министра Великобритании в пятницу, 5 июля, огласил состав своего кабинета министров. Большинство постов в новом правительстве Соединенного Королевства заняли однопартийцы Стармера, ранее входившие в теневой кабинет официальной оппозиции.

Должность канцлера казначейства Великобритании заняла Рейчел Ривз, став первой женщиной в истории на этом посту. Вице-премьером назначена заместитель нового премьера по Лейбористской партии Анджела Рэйнер. Новым главой министерства внутренних дел Великобритании стала Иветт Купер, министерство иностранных дел возглавит Дэвид Лэмми, министерство обороны - Джон Хили.

Поддержка Украины после смены правительства

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с Киром Стармером поздравил его со вступлением в должность главы британского правительства. "Я благодарен премьер-министру Стармеру за подтверждение принципиальной и непоколебимой поддержки Украины со стороны Великобритании", - написал Зеленский в соцсети Х, подчеркнув, что Киев и Лондон работают над соглашением о сотрудничестве сроком на 100 лет.

О важности поддержки Украины в войне с Россией ранее высказывались новый министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми и министр обороны Джон Хили. Оба посещали Киев, еще будучи членами теневого кабинета Стармера.

Биография Кира Стармера

Кир Стармер - адвокат, специализирующийся на теме прав человека. Он родился 2 сентября 1962 года в Лондоне, но вырос в графстве Суррей. С 2008 по 2013 годы занимал пост генерального прокурора, а в 2015-м был впервые избран в Палату общин парламента Великобритании. В 2020 году Стармер стал лидером Лейбористской партии, сменив на этом посту Джереми Корбина.

Считается, что важнейшие проблемы, которые предстоит решать Стармеру на посту премьер-министра Соединенного Королевства, связаны с состоянием системы здравоохранения, возросшей стоимостью жизни и миграционной политикой. Возврат Великобритании в состав ЕС он категорически исключает.

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