Киев и Лондон будут сотрудничать в производстве оружия

Украина и Великобритания подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в секторе оборонной промышленности и производства оружия. Документ был подписан на конференции в Киеве с участием представителей примерно 30 британских оборонных компаний, в том числе производителей дронов, сообщает в среду, 10 апреля, Reuters. Как отмечается, британцы обсуждают в Украине возможное создание совместных предприятий с местными производителями оборонной продукции.

Среди прочего - расширение производства дронов

Как отметил после церемонии министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, речь идет о первом для Украины подобном межправительственном соглашении. "Сегодня британские компании работают вместе с украинскими и ищут возможности производить совместно больше оружия", - цитирует его слова Reuters.

В свою очередь министр торговли Великобритании Грег Хэндс выразил надежду, что подписанное соглашение даст Украине, обороняющейся от российского вторжения, преимущество на поле боя , а также принесет пользу ее экономике в долгосрочной перспективе.

Как указывается далее, британская оборонная компания BAE Systems подписала с Минобороны Великобритании соглашение на проведение техобслуживания, ремонта и восстановления легкого оружия в Украине. Кроме того, представители обеих стран выразили надежду на расширение производства дронов для Украины. В текущем году Украина планирует произвести около 1 млн FPV-дронов (беспилотников с видом от первого лица), указывается далее.

Зеленский: Украина не получает необходимое для выживание оружие

Накануне в интервью газете Bild президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не получает от западных партнеров оружие, необходимое для ее выживания. "Наши партнеры обладают определенными вооружениями, которые нам сегодня необходимы, чтобы выжить. И я просто не понимаю, почему мы не получаем эти вооружения", - отметил он и выразил надежду на поставки крылатых ракет большой дальности TAURUS из Германии.