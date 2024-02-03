WSJ: Украина собирается в 2024 году произвести 1 млн дронов

Украина собирается произвести в 2024 году 1 млн FPV-дронов (беспилотников с видом от первого лица), сообщает в субботу, 3 февраля, американская газета Wall Street Journal. По ее данным, из-за нехватки боеприпасов производить беспилотники будут на мощностях малых предприятий, распределенных по всей стране. Одно такое предприятие, на каждом из которых работают около 20 человек, способно ежемесячно изготавливать около 3000 FPV-дронов. Планируется увеличить производство до 10 тысяч беспилотников в месяц.

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский уже говорил о планах Киева произвести 1 млн дронов за 2024 год. Он также пообещал побороть бюрократию в изготовлении и логистике беспилотников: "Я просто в шоке, как может не доехать [до фронта] то, что произведено нами", - сказал тогда Зеленский.

FPV-дроны стали определяющим фактором на поле боя

Как писало в декабре 2023 года издание The Insider , беспилотники стали определяющим фактором войны в Украине. В тексте публикации отмечалось, что FPV-дроны, которые украинские волонтеры зачастую собирают в гаражах, показывают большую эффективность, чем самая современная артиллерия.

В том же месяце журнал Forbes приводил слова представителя российского "добровольческого батальона имени Судоплатова", на базе которого было создано производство боевых дронов. Тот утверждал, что им удается выпускать 1000 дронов-камикадзе в день.

Путин признал, что дроны доставляют трудности российской армии

В пятницу, 2 февраля, Владимир Путин признал, что из-за боевых БПЛА на одном из участков фронта сложилась сложная ситуация: "Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом, на одном из участков, конечно, сложная ситуация, связанная как раз с беспилотными летательными аппаратами, но это практически везде так", - заявил он.

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