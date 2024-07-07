Главы МИД Великобритании и ФРГ обсудили роль Европы в НАТО

Дэвид Лэмми и Анналена Бербок на переговорах в Берлине затронули Ближний Восток, климатическую политику и сближение Великобритании и ЕС.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми совершил свой первый визит в Германию, где встретился с главой МИД страны Анналеной Бербок (Annalena Baerbock). Об этом министерство иностранных дел ФРГ сообщило в своем официальном аккаунте в соцсети Х в субботу, 6 июля.

О чем беседовали главы МИД двух государств

В МИД Германии заявили, что главы министерств обсудили "укрепление европейской опоры НАТО" - в частности, как Европа может более эффективно поддерживать Украину. Отдельное внимание Лэмми и Бербок уделили ситуации на Ближнем Востоке. Они сошлись во мнениях, что для создания двух государств на территории Израиля и Палестинской автономии необходимо иметь "реформированную Палестинскую национальную администрацию" (ПНА) в качестве партнера, а также отметили, что "любое расширение поселенческих проектов" со стороны Израиля "незаконно", и выступили "категорически против этого".

"В международной климатической повестке мы хотим вместе двигаться вперед и тянуться в одном направлении", - говорится в сообщении германского ведомства. Наконец, министерство назвало Великобританию "незаменимой частью Европы" и отметило тесное сотрудничество Берлина и Лондона в науке, культуре и безопасности. "Мы работаем с новым правительством Великобритании, чтобы понять, как Соединенное Королевство может стать ближе к ЕС", - заключили в МИД.

Новое правительство Кира Стармера в Великобритании

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер, официально вступивший в должность премьер-министра Великобритании 5 июля, огласил состав своего кабинета министров. Большинство постов в новом правительстве Соединенного Королевства заняли его однопартийцы, ранее входившие в теневой кабинет официальной оппозиции.

Должность канцлера казначейства Великобритании заняла Рейчел Ривз. Она стала первой женщиной в истории на этом посту. Вице-премьером была назначена заместитель нового премьера по Лейбористской партии Анджела Рэйнер. Новым главой министерства внутренних дел Великобритании стала Иветт Купер, а министерства обороны - Джон Хили.