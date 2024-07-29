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ФРГ передала Украине еще восемь танков Leopard

Олег Соколенко
29 июля 2024 г.

Германия расширила перечень военной помощи Украине. ФРГ поставила Украине, кроме прочего, еще восемь танков Leopard (в рамках совместного проекта с Данией), снаряды к зениткам Gepard, дроны и радиолокационные станции.

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Украинские военнослужащие с танком Leopard 1 A5
Украинские военнослужащие с танком Leopard 1 A5Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance

Правительство ФРГ в понедельник, 29 июля, обновило список поставляемых Киеву вооружений. В рамках совместного проекта с Данией,  Украине было передано еще восемь танков Leopard 1A5 и запчасти к ним.

Кроме того, ВСУ получили от Германии еще 21 тыс. снарядов к немецким самоходным зенитным установкам Gepard, 10 надводных дронов, две бронированных ремонтно-эвакуационных машины Bergepanzer 2, 10 радиолокационных станций, полевой госпиталь и амуницию для военнослужащих.

В предыдущий раз перечень военной помощи ФРГ Украине обновлялся 8 июля. Тогда в него вошли третий поставленный Германией зенитно-ракетный комплекс Patriot, 9 тыс. снарядов к СЗУ Gepard и 55 тыс. артснарядов калибра 155 мм.

На военную помощь Украине нужны дополнительные средства

В мае министерство обороны ФРГ, по данным газеты Bild am Sonntag, запросило дополнительные 3,8 млрд евро на военную помощь Украине. Выделенные правительством на 2024 год 7,1 млрд евро к этому моменту были уже практически полностью распланирован. На закупку новых партий оружия, боеприпасов и другого военного снаряжение для Киева, по этим данным, осталось всего 300 млн евро.

В проект бюджета на 2025 год правительство ФРГ заложило на помощь Киеву только 4 млрд евро, сообщило агентство Reuters. В Берлине рассчитывают, что Киев уже в августе начнет получать прибыль от замороженных на Западе активов РФ. Первый перевод по этой схеме должен составить около 1,4 млрд евро. К тому же "большая семерка" намерена выделить Украине кредит в 50 млрд долларов под залог тех же активов.

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