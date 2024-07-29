ФРГ передала Украине еще восемь танков Leopard

Германия расширила перечень военной помощи Украине. ФРГ поставила Украине, кроме прочего, еще восемь танков Leopard (в рамках совместного проекта с Данией), снаряды к зениткам Gepard, дроны и радиолокационные станции.

Правительство ФРГ в понедельник, 29 июля, обновило список поставляемых Киеву вооружений . В рамках совместного проекта с Данией, Украине было передано еще восемь танков Leopard 1A5 и запчасти к ним.

Кроме того, ВСУ получили от Германии еще 21 тыс. снарядов к немецким самоходным зенитным установкам Gepard, 10 надводных дронов, две бронированных ремонтно-эвакуационных машины Bergepanzer 2, 10 радиолокационных станций, полевой госпиталь и амуницию для военнослужащих.

В предыдущий раз перечень военной помощи ФРГ Украине обновлялся 8 июля. Тогда в него вошли третий поставленный Германией зенитно-ракетный комплекс Patriot, 9 тыс. снарядов к СЗУ Gepard и 55 тыс. артснарядов калибра 155 мм.

На военную помощь Украине нужны дополнительные средства

В мае министерство обороны ФРГ, по данным газеты Bild am Sonntag, запросило дополнительные 3,8 млрд евро на военную помощь Украине. Выделенные правительством на 2024 год 7,1 млрд евро к этому моменту были уже практически полностью распланирован. На закупку новых партий оружия, боеприпасов и другого военного снаряжение для Киева, по этим данным, осталось всего 300 млн евро.

В проект бюджета на 2025 год правительство ФРГ заложило на помощь Киеву только 4 млрд евро, сообщило агентство Reuters. В Берлине рассчитывают, что Киев уже в августе начнет получать прибыль от замороженных на Западе активов РФ. Первый перевод по этой схеме должен составить около 1,4 млрд евро. К тому же "большая семерка" намерена выделить Украине кредит в 50 млрд долларов под залог тех же активов.