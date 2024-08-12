Чехия получит танки Rheinmetall в рамках поставок Украине

Германия передаст Чехии 14 основных боевых танков Leopard 2A4 и 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Büffel в рамках сделки по передаче оружия Украине. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в понедельник, 12 августа, сообщил о соответствующем заказе федерального правительства. Тем самым Чехия вновь получит современную военную технику из ФРГ и передаст Киеву, обороняющемуся от вторжения РФ, танки советского образца по принципу так называемого "кольцевого обмена".

Точная стоимость новой сделки не раскрывается. В заявлении лишь указывается, что речь идет о сумме в несколько сотен миллионов евро. Первый танк из этого заказа Чехия получит еще в текущем году, остальные - до конца апреля 2025 года, а эвакуационные машины - до начала 2026-го, заявил базирующийся в Дюссельдорфе концерн.

Как отмечается далее, танки Leopard, которые получит Чехия, представляют собой отремонтированные устаревшие модели из запасов других государств.

Чехия модернизирует свою армию

О переговорах с Германией по новым поставкам танков Украине по принципу "кольцевого обмена" власти Чехии заявили в начале года. Как отмечал премьер-министр Петр Фиала, это позволит Праге снизить зависимость от российской техники и модернизировать чешскую армию. В конце июля министр обороны Чехии Яна Чернохова подтвердила планирующийся обмен.

По данным агентства dpa, речь идет о закупленных в Швейцарии танках, которые в соответствии с условиями контракта не могут быть поставлены Украине. В свою очередь Прага передаст Киеву советские танки Т-72, находящиеся на вооружении чешской армии.

Первый "кольцевой обмен" танками Чехия и Германия провели в октябре 2022 года, в его рамках Прага получила 14 танков Leopard 2A4 со складов немецкой оборонной промышленности.