Литва намерена купить немецкие танки Leopard 2

Министерство обороны Литвы планирует создать танковый батальон. Он войдет в состав дивизии, которая могла бы участвовать в операциях совместно с союзниками по НАТО.

Государственный совет обороны Литвы во вторник, 23 января, одобрил закупку немецких танков Leopard 2. Об этом сообщил советник президента Литвы Кястутис Будрис. "Самой эффективной танковой платформой, отвечающей всему набору критериев, установленных Литвой, является немецкий танк Leopard 2", - заявил Будрис после заседания совета.

По его словам, литовскому Минобороны поручено начать переговоры с немецким производителем техники - концерном Krauss-Maffei Wegmann. Кроме того, указал советник президента, переговоры будут вестись и с организациями в других странах, которые могли бы продать Литве такие танки. При этом вопросы стоимости танков, а также закупки необходимого для них количества боеприпасов на заседании не обсуждались.

"Наше намерение - создать танковый батальон", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Он должен будет войти в состав новой создаваемой дивизии. Министерство обороны Литвы рассчитывает, что к 2030 году армия страны будет располагать дивизией полной комплектации, которая могла бы участвовать в операциях совместно с союзниками по НАТО.

18 декабря министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил о договоренности с Вильнюсом о размещении в Литве до 2027 года бригады бундесвера численностью 4800 человек.

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