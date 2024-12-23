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Германия предоставляет Киеву новый обширный пакет вооружений

Екатерина Венкина
23 декабря 2024 г.

В новый пакет ФРГ для Киева вошли танки Leopard 1 A5, зенитные самоходные установки Gepard, а также боеприпасы.

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Танк Leopard 1 A5
Танк Leopard 1 A5 (фото из архива)Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance

Германия предоставляет Украине новый обширный пакет вооружений. Об этом сообщили в понедельник, 23 декабря, в пресс-службе правительства ФРГ.

В этот пакет вошли, в частности, 15 основных боевых танков Leopard 1 A5 с запчастями, две зенитные самоходные установки Gepard с запчастями, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000, две системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также две пусковые установки Patriot. Кроме того, направляются боеприпасы для Leopard 1 и Leopard 2. В связи с участившимися в последнее время российскими атаками с применением беспилотников и ракет, системы противовоздушной обороны (ПВО) имеют решающее значение для Киева, отметило агентство dpa.

Как указали в Берлине, поставка дополнительных систем IRIS-T была обещана еще в 2023 году. В новый список поставок Киеву вошли также грузовые автомобили, беспилотники и дополнительные радарные системы.

С начала войны ФРГ предоставила Киеву военную помощь на 28 млрд евро

С начала полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, Германия предоставила либо гарантировала на ближайшие годы военную помощь Киеву на общую сумму около 28 млрд евро, напомнили в правительстве ФРГ.

Берлин также передал Украине материальные средства из запасов бундесвера на сумму около 5,2 млрд евро. Кроме того, более 10 тысяч украинских военнослужащих прошли в ФРГ соответствующую подготовку. Стоимость этого обучения составляет около 282 млн евро, добавили в кабмине.

Укрепление ПВО Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент Украины Владимир Зеленский в конце ноября обсудили в телефонной беседе укрепление украинской системы ПВО, о чем сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

На встрече европейских лидеров в Брюсселе 19 декабря Шольц в очередной раз призвал партнеров по НАТО оказать Украине долгосрочную поддержку. "Должно быть ясно, что мы готовы оказывать поддержку до тех пор, пока она будет необходима", - приводило его слова агентство dpa.

Олаф Шольц также рассказал, что попросил союзников Германии рассмотреть возможность поставок Киеву средств ПВО, артиллерии и боеприпасов, и пообещал, что Берлин "и впредь будет самым большим сторонником Украины в Европе". Кроме того, политик выразил уверенность, что сотрудничество европейских стран и США останется возможным и после прихода в Белый дом избранного президента Дональда Трампа.

В то же время Шольц по-прежнему в категоричной форме отказывает Украине в просьбах как разрешить ей бить тяжелым немецким вооружением по целям в глубине России, так и поставить ей немецкие крылатые ракеты TAURUS.

 

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