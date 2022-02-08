 Миллиардер Питер Тиль покидает совет директоров Meta | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.02.2022

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Мир

Миллиардер Питер Тиль покидает совет директоров Meta

Первый внешний инвестор Facebook Питер Тиль уходит из совета директоров материнской компании Meta. Марк Цукерберг поблагодарил миллиардера немецкого происхождения за веру в концерн "тогда, когда многие другие не верили".

Питер Тиль

Питер Тиль

Питер Тиль (Peter Thiel) - американский миллиардер немецкого происхождения и сторонник экс-президента США Дональда Трампа - выходит из совета директоров концерна Meta, владеющего социальной сетью Facebook. Интернет-гигант сообщил об этом в понедельник, 7 февраля, после закрытия биржи, уточнив, что Тиль останется в совете директоров до очередного ежегодного общего собрания, но не назвал причины его ухода.

Основатель Facebook Марк Цукерберг поблагодарил Питера Тиля за веру в концерн "тогда, когда многие другие не верили".

Питер Тиль родился во Франкфурте-на-Майне, вырос в США, заработал состояние как один из основателей платежного сервиса PayPal. Он инвестировал в Facebook полмиллиона долларов в самом начале существования соцсети, став ее "бизнес-ангелом". В 2005 году вошел в совет директоров компании.

Журнал Forbes оценивает состояние Питера Тиля примерно в 2,6 млрд долларов. Дональда Трампа бизнесмен поддерживал еще до президентских выборов 2016 года, оказавшись таким образом аутсайдером в Кремниевой долине.

По данным американских СМИ, 54-летний Тиль намерен в будущем активнее участвовать в политике, а на промежуточных выборах 2022 года - поддержать программу Трампа и других кандидатов от Республиканской партии.

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    Автор: Элла Володина


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