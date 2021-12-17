 Meta удалила около 1500 учетных записей ″кибернаемников″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Meta удалила около 1500 учетных записей "кибернаемников"

Meta проинформировала около 50 000 человек более чем в 100 странах, что их данные могли собирать в Facebook и Instagram. По данным корпорации, объектами шпионажа становились журналисты, оппозиционеры и правозащитники.

Логотип Meta

Логотип Meta

Американская транснациональная компания Meta Platforms Inc. удалила около 1500 учетных записей в Facebook и Instagram, принадлежавших так называемым "кибернаемникам", которые в интересах плативших клиентов следили за пользователями сети, включая журналистов, критиков авторитарных режимов, семьи оппозиционных деятелей и правозащитников. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщили в пресс-службе корпорации.

Meta также проинформировала около 50 000 человек более чем в 100 странах, что они могли стать мишенью для "кибернаемников".

Meta приняла меры против семи компаний

В общей сложности Meta приняла меры против семи компаний, предоставлявших услуги "кибернаемников". Четыре из них - Cobwebs Technologies, Cognyte, Black Cube и Bluehawk CI - базируются в Израиле или же были основаны там. Остальные связаны с Индией, Северной Македонией и Китаем.

Кража личных данных проводилась в три этапа

Как уточняет агентство AFP, кража личных данных объектов шпионажа обычно проводилась в три этапа. Сперва общедоступная информация собиралась в интернете, к примеру, в блогах, на онлайн-платформах или на сайтах СМИ. На следующем этапе речь шла об установлении контакта, в частности, через поддельные учетные записи пользователей. При этом жертв обманом заставляли переходить по ссылкам со шпионским программным обеспечением. Затем хакеры получали доступ к личным данным, - таким, как пароли и фотографии, а также активировали микрофоны и камеры мобильных телефонов или ноутбуков и отслеживали перемещения через геолокацию.

Метавселенная Цукерберга

Корпорация Facebook Inc. была переименована в Meta в конце октября. "Надеюсь, что со временем нас будут видеть как компанию-метавселенную, и я хочу связать нашу работу и идентичность с этой целью", - заявил тогда соучредитель компании Марк Цукерберг. В сентябре Facebook выделил 50 миллионов долларов на создание метавселенной. Компания тестирует приложение виртуальной реальности для удаленной работы, которое позволит пользователям с помощью специальной гарнитуры присутствовать на совещаниях в виде аватаров. 

Смотрите также:

  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди

    Лидер самой населенной демократической страны мира редко общается с индийскими СМИ и придерживается правила - раскрывать как можно меньше информации о себе широкой общественности. А вот в социальной сети Facebook Нарендра Моди имеет наибольшее число подписчиков среди действующих политических лидеров мира: 53 миллиона (на двух аккаунтах).

  • Президент США Дональд Трамп

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент США Дональд Трамп

    "Могло бы быть и больше", - думает, вероятно, Трамп. Зато какой стремительный рост! Число подписчиков на личной странице нынешнего президента США в Facebook утроилось после его инаугурации и продолжает расти: Facebook показывает около 22 миллионов.

  • Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

    10 миллионов подписчиков - у королевы Иордании, которая развивает бурную деятельность также в YouTube, Instagram и Twitter. В общей сложности 311 миллионов пользователей Facebook, по данным на февраль 2017 года, подписаны на 590 профилей, принадлежащих главам государств и правительств, а также государственным ведомствам.

  • Президент Турции Реджеп Эрдоган

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент Турции Реджеп Эрдоган

    Четвертое место по числу подписчиков в Facebook - у нынешнего президента Турции. За его деятельностью в этой социальной сети следят девять миллионов человек. В рейтинге предыдущего года Реджеп Эрдоган занимал третье место - после бывшего президента США Барака Обамы и премьер-министра Индии Моди.

  • Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси

    Президент Египта со своими семью миллионами подписчиков занимает в рейтинге популярности профилей мировых государственных лидеров в Facebook пятое место.

  • Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

    У премьер-министра Камбоджи - тоже семь миллионов подписчиков. Зато в рейтинге интерактивности, который опять же возглавляет Нарендра Моди, Хун Сен занимает второе место. Агентство Burson-Marsteller выяснило, что чаще всего мировые лидеры постят фотографии (55%), но самым интерактивным форматом является видео. Именно Хун Сен активнее других политиков постит видео у себя на странице.

  • Белый Дом

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Белый дом

    Среди государственных учреждений и т.п. в рейтингах агентства Burson-Marsteller лидирует американский Белый дом: восемь миллионов абонентов. В десятку самых посещаемых Facebook-профилей государственных структур входит и официальная страница ведомства президента Украины.

  • Барак Обама

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Вне конкуренции

    Барак Обама больше не является президентом США, но его профиль в сети Facebook по-прежнему насчитывает примерно 54 с половиной миллиона подписчиков.

  • Ангела Меркель и Дмитрий Медведев

    Мировые лидеры в сети Facebook

    В списках также значатся

    У канцлера Германии Ангелы Меркель - 2,4 миллиона подписчиков в Facebook. У премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева – полтора миллиона.

  • Матрешки Дональд Трамп и Владимир Путин

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Дружественное абонирование

    Мировые лидеры охотно подписываются друг на друга - видимо, из вежливости. Как выяснило агентство Burson-Marsteller, почти каждая вторая из 590 страниц, изученных в исследовании, абонирует как минимум одну другую страницу из этого числа. Подписчиком Трампа, например, является, как говорится в исследовании, российский МИД.

    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 01:15

Facebook растет и... теряет деньги

Аудио- и видеофайлы по теме

Реклама вторглась в социальные сети  

Facebook выходит на биржу  

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Не делать прививку от ковида - лишать кого-то шанса жить  

Telegram в опале: почему в Германии хотят ограничить работу мессенджера  

Королевская семья Нидерландов сожалеет о вечеринке принцессы  