Meta удалила около 1500 учетных записей "кибернаемников"

Американская транснациональная компания Meta Platforms Inc. удалила около 1500 учетных записей в Facebook и Instagram, принадлежавших так называемым "кибернаемникам", которые в интересах плативших клиентов следили за пользователями сети, включая журналистов, критиков авторитарных режимов, семьи оппозиционных деятелей и правозащитников. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщили в пресс-службе корпорации.

Meta также проинформировала около 50 000 человек более чем в 100 странах, что они могли стать мишенью для "кибернаемников".

Meta приняла меры против семи компаний

В общей сложности Meta приняла меры против семи компаний, предоставлявших услуги "кибернаемников". Четыре из них - Cobwebs Technologies, Cognyte, Black Cube и Bluehawk CI - базируются в Израиле или же были основаны там. Остальные связаны с Индией, Северной Македонией и Китаем.

Кража личных данных проводилась в три этапа

Как уточняет агентство AFP, кража личных данных объектов шпионажа обычно проводилась в три этапа. Сперва общедоступная информация собиралась в интернете, к примеру, в блогах, на онлайн-платформах или на сайтах СМИ. На следующем этапе речь шла об установлении контакта, в частности, через поддельные учетные записи пользователей. При этом жертв обманом заставляли переходить по ссылкам со шпионским программным обеспечением. Затем хакеры получали доступ к личным данным, - таким, как пароли и фотографии, а также активировали микрофоны и камеры мобильных телефонов или ноутбуков и отслеживали перемещения через геолокацию.

Метавселенная Цукерберга

Корпорация Facebook Inc. была переименована в Meta в конце октября. "Надеюсь, что со временем нас будут видеть как компанию-метавселенную, и я хочу связать нашу работу и идентичность с этой целью", - заявил тогда соучредитель компании Марк Цукерберг. В сентябре Facebook выделил 50 миллионов долларов на создание метавселенной. Компания тестирует приложение виртуальной реальности для удаленной работы, которое позволит пользователям с помощью специальной гарнитуры присутствовать на совещаниях в виде аватаров.

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