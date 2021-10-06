 Цукерберг отверг обвинения бывшей сотрудницы Facebook | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.10.2021

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Мир

Цукерберг отверг обвинения бывшей сотрудницы Facebook

Обвинение в том, что приоритетом Facebook является прибыль, а не безопасность и благополучие пользователей, не соответствуют действительности, заявил глава компании Марк Цукерберг.

Глава Facebook Марк Цукерберг

Глава Facebook Марк Цукерберг

Глава корпорации Facebook Марк Цукерберг отверг обвинения своей бывшей сотрудницы Фрэнсис Хауген, заявившей в Сенате США об отказе компании принять меры для снижения вредного влияния соцсетей на детей и подростков. "Мы серьезным образом заботимся о таких вопросах, как безопасность, благополучие и психическое здоровье", - говорится в заявлении Цукерберга, опубликованном на его странице в Facebook. Он заявил, что многие утверждения Хауген "не имеют никакого смысла".

"В центре данных обвинений заложена идея, что нашим приоритетом является прибыль, а не безопасность и благополучие. Это просто неправда", - подчеркнул он. 

Глава Facebook защитил план создать детскую версию Instagram

Цукерберг также защитил план создать версию Instagram для детей 10-12 лет, призвав не игнорировать сложившееся положение вещей, а создать сервисы, отвечающие потребностям подростков и обеспечивающие безопасность. "Реальность состоит в том, что молодые люди используют технологии", - подчеркнул он.

Одновременно Цукерберг назвал глобальный сбой в Facebook, Instagram и WhatsApp "худшим отключением за последние годы". "Мы провели последние 24 часа, думая о том, как можем укрепить наши системы против такого рода сбоев", - сообщил он и указал, что попросил руководителей компании сделать все, чтобы продемонстрировать общественности меры, которые принимаются в Facebook для обеспечения безопасности пользователей.

Обвинения экс-сотрудницы Facebook

Выступая на слушаниях в Сенате 5 октября, 37-летняя Хауген обвинила руководство Facebook в том, что ему известно о психологических проблемах, которые возникают у подростков, активно использующих соцсети, особенно Instagram. При этом компания не принимает никаких мер, чтобы бороться с наносимым вредом, а напротив, поощряет рост вовлеченности подростков в использование социальных сетей, заявила Хауген, около двух лет проработавшая в Facebook. По ее словам, компания ставит прибыль выше безопасности пользователей.

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    Автор: Элла Володина


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