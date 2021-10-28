"Фейсбук" сменил название: поможет ли это соцсети?

Глава Facebook Марк Цукерберг объявил о смене названия компании на Meta. Название социальной сети Facebook остается. Но карикатурист Сергей Елкин не верит в светлое будущее этой соцсети.
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Марк Цукерберг объявил о ребрендинге Facebook. Новое название Meta отражает цель создать вселенную виртуальной реальности с эффектом присутствия. Соцсеть и другие приложения сохранят старые названия.
Обвинение в том, что приоритетом Facebook является прибыль, а не безопасность и благополучие пользователей, не соответствуют действительности, заявил глава компании Марк Цукерберг.